البلوشي يحقق الفوز الإماراتي الأول في «سلسلة الأبطال»

أبوظبي (الاتحاد)

حقق الملاكم الإماراتي فهد البلوشي «وزن الذبابة» الفوز الإماراتي الأول في افتتاح سلسلة الأبطال التي تستضيفها أبوظبي في إطار الشراكة الجديدة بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي و«ماتش روم بوكسنج».

تحكم البلوشي في مجريات النزال أمام الملاكم الجورجي إراكي شاريشفيلي طوال الجولات الست الأولى، ليحسم النزال لمصلحته بإجماع الحكام، معززاً رصيده من سلسلة الفوز لـ 11 فوزاً في 12 نزالاً.

تميز النزال بالقوة، وزاد من إثارته صيحات الجماهير وتفاعلهم الرائع مع الضربات الخاطفة للفتى الإماراتي البلوشي أمام الملاكم الجورجي، بنتائج 60-54، 59-55، 59-55.