الأحد 6 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

البلوشي يحقق الفوز الإماراتي الأول في «سلسلة الأبطال»

البلوشي يحقق الفوز الإماراتي الأول في «سلسلة الأبطال»
6 نوفمبر 2022 03:03

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«سياحة-أبوظبي» تستعرض حملة «حياكم في أبوظبي» في لندن
«الاقتصاد» تعتمد برنامج الزمالة المهنية لجمعية المحاسبين والمدققين

حقق الملاكم الإماراتي فهد البلوشي «وزن الذبابة» الفوز الإماراتي الأول في افتتاح سلسلة الأبطال التي تستضيفها أبوظبي في إطار الشراكة الجديدة بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي و«ماتش روم بوكسنج».
تحكم البلوشي في مجريات النزال أمام الملاكم الجورجي إراكي شاريشفيلي طوال الجولات الست الأولى، ليحسم النزال لمصلحته بإجماع الحكام، معززاً رصيده من سلسلة الفوز لـ 11 فوزاً في 12 نزالاً.
تميز النزال بالقوة، وزاد من إثارته صيحات الجماهير وتفاعلهم الرائع مع الضربات الخاطفة للفتى الإماراتي البلوشي أمام الملاكم الجورجي، بنتائج 60-54، 59-55، 59-55.

آخر الأخبار
«سياحة-أبوظبي» تستعرض حملة «حياكم في أبوظبي» في لندن
الاقتصادي
«سياحة-أبوظبي» تستعرض حملة «حياكم في أبوظبي» في لندن
اليوم 15:08
عبد الله بن طوق
الاقتصادي
«الاقتصاد» تعتمد برنامج الزمالة المهنية لجمعية المحاسبين والمدققين
اليوم 15:06
«الأوراق المالية» تشارك في مؤتمر منظمة «أيوسكو» بمراكش
الاقتصادي
«الأوراق المالية» تشارك في مؤتمر منظمة «أيوسكو» بمراكش
اليوم 15:06
«ع ج نبار» يخطف الأضواء في «الشارقة للجواد العربي»
الرياضي
«ع ج نبار» يخطف الأضواء في «الشارقة للجواد العربي»
اليوم 15:00
عامر هداف «النمور» بـ«القوة الرابعة»
الرياضي
عامر هداف «النمور» بـ«القوة الرابعة»
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©