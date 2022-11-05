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الرياضي

«السيتي» يقفز إلى صدارة «البريميرليج»

«السيتي» يقفز إلى صدارة «البريميرليج»
6 نوفمبر 2022 03:03

مانشستر (رويترز) 

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أحرز «البديل» إرلينج هالاند هدفاً من ضربة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليهدي مانشستر سيتي «حامل اللقب» الفوز 2-1 على ضيفه فولهام، ويقفز لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وبات رصيد «السيتي» 32 نقطة من 13 مباراة، وبفارق نقطة واحدة عن أرسنال الذي خاض 12 مباراة، وسيلعب أمام تشيلسي اليوم.
وتقدم «السيتي» بهدف خوليان ألفاريز في الدقيقة 17، لكن جواو كانسيلو تلقى بطاقة حمراء مباشرة بعد منع انفراداً بالمرمى في الدقيقة 26 والتسبب في ضربة جزاء، نفذها أندرياس بريرا ليدرك التعادل لفولهام. ولم يتأثر «السيتي» بالنقص العددي، وواصل فرض سيطرته، حتى شارك «البديل» هالاند، وسجل هدفاً ألغاه الحكم بسبب التسلل بفارق ضئيل، عقب العودة إلى «الفار»، ثم هز الشباك من ضربة جزاء، حصل عليها زميله كيفن دي بروين.

مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
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