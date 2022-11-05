منتخب الجو جيتسو يحافظ على «الصدارة الدولية» في بطولة العالم

أبوظبي (الاتحاد)

يسير منتخبنا الوطني للجو جيتسو بخطى ثابتة في صدارة منافسات بطولة العالم، التي تُقام للعام الثالث على التوالي في أبوظبي لفئات الناشئين والشباب والكبار رجال وسيدات.

وتقام البطولة في صالة جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، بمشاركة 2000 لاعب ولاعبة من 70 دولة من مختلف قارات العالم.

وإلى جانب النجاح الكبير الذي حققته بنت الإمارات، وما أحرزته من رصيد الميداليات على مستوى الناشئات والكبار، كان هناك نجاح لافت للناشئين والكبار في فئة الرجال، بما وضعهم في صدارة الترتيب العالمي حتى الآن في انتظار المشاركة غداً وبعد غدٍ في فئة الشباب لزيادة رصيد الإمارات في البطولة، وتعزيز موقعها في الصدارة للعام الثالث على التوالي.

وفي تقييمه لأداء الناشئين والكبار وتوقعاته لمشاركة الشباب، يقول رامون ليموس مدرب المنتخب الوطني للجو جيتسو: «راضٍ عن أداء لاعبي المنتخب الوطني، وبالنظر إلى بطولات العالم السابقة فإننا حققنا في هذه النسخة قفزات نوعية، بإحراز 5 ميداليات ذهبية حتى الآن في فئتي الكبار والناشئين، مقابل 5 ميداليات فضية، بالإضافة إلى 6 ميداليات برونزية، بما يعكس نجاح الاستراتيجية والخطط الموضوعة للنهوض بأداء المنتخب في الفئات السنية المختلفة».

تفوق واضح

وتابع ليموس: «من خلال تحليل لأداء اللاعبين في بطولة العالم الحالية، نجد أن الميداليات الذهبية تحققت بفضل التفوق الواضح على البساط وجودة الأداء، أما بالنسبة للميداليات الفضية، فهي إيجابية جداً، وتحققت بفضل مواجهة لاعبين إماراتيين بعضهم البعض في أكثر من نزال نهائي، وهذه نقطة تحسب للاتحاد والجهاز الفني في إعداد الأبطال».

المركز الأول

وأضاف ليموس: «بطولة بهذا المستوى الفني العالي تجمع نخبة اللاعبين في العالم، والأهم هو الاستفادة من هذه التجربة في التخطيط للمستقبل. أمامنا عدة مستهدفات عندما يتعلق الأمر بالمنتخب الوطني، ونحرص دائماً على أن نكون الأفضل، وما يدعو للتفاؤل أن لاعبي المنتخب الوطني كلهم من الشباب المتعطش للفوز، ولقد بدأنا منذ الآن العمل على برنامج تدريبي وخطة شاملة للموسم القادم، تتضمن تحديد البطولات والمشاركات الخارجية التي تعود بأفضل المكاسب على المنتخب وتؤهله لأفضل مشاركة في الاستحقاقات القادمة.

نمو مستدام».

واختتم ليموس قائلاً: «لقد خرج لاعبونا ولاعباتنا برصيد وافر من المكتسبات والتجارب من هذه البطولة، وأثبتوا أنهم على قدر كبير من المسؤولية والحرص على الاستفادة من التحديات التي واجهوها في المنافسات، لتحويلها إلى فرص تطور ونمو مستدام. وبالنسبة لمنافسات الشباب، فقد انهينا تحضيراتنا بشكل ممتاز، وثقتنا بلا حدود بقدرتنا على مضاعفة رصيدنا من الميداليات الملونة والحفاظ على اللقب».

ياسر القبيسي: الأرقام تتحدث عن نفسها

يقول ياسر القبيسي إداري المنتخب: «يقدم منتخبنا الوطني للجو جيتسو أداءً رائعاً في هذه النسخة من بطولة العالم، والأرقام تتحدث عن نفسها، فإجمالي الميداليات الذهبية للبنين والبنات والرجال والسيدات وصل حتى الآن 10 ذهبيات في فئتي الناشئين والكبار بالمقارنة مع 7 ميداليات العام الماضي».

وأوضح: «نمضي بثبات نحو تطبيق استراتيجية الاتحاد بعيدة المدى لتطوير الفئات السنية المختلفة للمنتخب الوطني، ولقد أثبتت خطط الاتحاد خلال الأعوام الماضية كفاءة كبيرة، وأنتجت لنا جيلاً من الأبطال نفخر بإنجازاته، ويواصل تطوير الخطط بما يواكب تطور اللعبة عالمياً، الأمر الذي تنمو معه آمالنا وأهدافنا المتصلة بالمنتخب الوطني، وبدأنا العمل للموسم القادم من خلال تحديد البطولات التي تلائم المنتخب، وتساهم في إكسابه الخبرات والتجربة المطلوبة، بما يضمن بقاءه في طليعة المنافسين في أكبر البطولات العالمية».

عمر السويدي: الإنجازات لا تأتي من فراغ

عبر البطل عمر السويدي عن اعتزازه وفخره بالحصول على ذهبية وزن 56 كجم، فئة الكبار، وقال: «الإنجازات لا تأتي من فراغ، فتحقيق ذهبية العالم إنجاز استثنائي يفرض التفوق على أبرز لاعبي العالم من مختلف المدارس، ونحن كلاعبين نعرف قيمة هذا الإنجاز وما يتطلب من تضحيات وجهود وعمل متواصل مع الجهاز الفني للوصول إلى الجاهزية المطلوبة. أتوجه بالشكر إلى الجهاز الفني وإلى الاتحاد وهم شركائي في هذا الإنجاز، وتحية من القلب إلى جمهورنا الحبيب وإلى شعب الإمارات الوفي وقيادتنا التي تمهد طريق التقدم والارتقاء».

الشحي: مستعدون للتحدي

يؤكد مايد سعيد الشحي الذي يشارك ضمن منتخب الشباب في وزن 56 كجم قائلاً: «أتطلع أنا وزملائي بحماس كبير لمنافسات الشباب، وسأحرص على تقديم أداء يعكس العمل الكبير، والجهود والتدريبات المبذولة من قبل الجهاز الفني الذي اجتهد معنا في رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، بجانب التركيز على مجموعة من التقنيات التي سنفاجئ بها المنافسين.

وأضاف: «قمنا بدراسة بعض المنافسين المحتملين الذين يمكن مواجهتهم في مشوارنا في المنافسات، ومنهم لاعبون أقوياء ومتمرسون، لكننا جاهزون للتحدي، وسنلتزم بتطبيق توجيهات المدرب للوصول إلى النهائي وتحقيق الذهب، ولا شك في أن تمثيل المنتخب الوطني شرف كبير وحلم كان يراودني منذ احترفت هذه الرياضة، وسأبذل كل إمكاناتي للصعود بعلم الدولة إلى منصة التتويج».

شما الكلباني: هدفي تحقيق الذهب

عن استعدادها للمشاركة في فئة تحت 21 عاماً، بعد أن حققت برونزية فئة الكبار، تقول شما الكلباني التي ستمثل المنتخب في وزن 63 كجم: «أدخل منافسات فئة الشباب تحت 21 عاماً وهدفي تحقيق الميدالية الذهبية، وسأقدم خلاصة تجربتي على البساط، ما زلت أذكر النزال الذي خضته الأسبوع الماضي في منافسات الكبار وحال بيني وبين التأهل للمنافسة على الميدالية الذهبية، لكن دعم المدربين وتوجيهاتهم الإيجابية، مثلوا حافزاً كبيراً لي لتجاوز تلك اللحظة والتفكير فيما هو قادم».

وأضافت: «عملت على الاستفادة من الدروس والتحديات ومعالجة نقاط الضعف وسأظهر ذلك على البساط، أتوجه بالشكر إلى الجماهير التي تساندنا في جميع الظروف والمناسبات، وأعاهدهم أنا وزميلاتي بأننا سنقوم بكل شيء لإسعادهم والصعود بعلم الدولة إلى منصة التتويج».

العولقي: وصلنا إلى «قمة الجاهزية»

يقول مهدي العولقي لاعب منتخبنا الوطني للشباب الذي سيشارك غداً في وزن فوق 77 كجم: «وصلنا إلى الجاهزية المطلوبة والوزن المثالي من خلال العمل مع الجهاز الفني لأكثر من شهر استعداداً لهذه المنافسات المهمة التي ستؤكد حسم اللقب للمنتخب الوطني».

أضاف: «حرص مدربو المنتخب على العمل مع اللاعبين على الجانبين البدني والنفسي، ومعظم اللاعبين اختبروا مثل هذه الأجواء المليئة بالتحديات في السابق وتجاوزوها بنجاح.. نعلم أننا سنواجه أفضل لاعبي العالم، ولكننا نمثل أحد أفضل المنتخبات ونحمل اللقب وغايتنا هي الحفاظ عليه، والتتويج مجدداً».

منتخبنا يجتاز إجراءات الوزن

اجتاز لاعبو ولاعبات منتخبنا الوطني لفئة تحت 18 عاماً، إجراءات الوزن الرسمية بنجاح، والتي جرت بعد ظهر أمس، في جو جيتسو أرينا، وأشرف عليها حكام البطولة المعتمدون دولياً. ويشارك غداً 16 لاعباً، يمثلون منتخبنا لفئة تحت 18 عاماً، و16 لاعبة، بإجمالي 32 لاعباً ولاعبة، فيما يخضع لاعبو ولاعبات منتخب الإمارات تحت 21 عاماً لإجراءات الوزن الرسمية بعد ظهر اليوم، إيذاناً بمشاركتهم في منافسات البطولة غداً «الاثنين».