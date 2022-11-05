«الاستحواذ السلبي» شعار «العميد» في «الحقبة الألمانية»!

معتصم عبدالله (دبي)

واصل النصر سلسلة نتائجه السلبية بخسارة جديدة أمام ضيفه الجزيرة 0-2، ضمن «الجولة التاسعة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، في الوقت الذي استمر فيه مسلسل «الاستحواذ السلبي» لـ«العميد» في المباريات، من دون تحقيق نتائج إيجابية، الأمر الذي بدا أشبه بآفة لحقت بسجل مشاركات «الأزرق» خلال الحقبة الألمانية لمدربه السابق ثورستن فينك، والذي قرر النادي أمس إنهاء عقده بالتراضي.

ولم تخرج الخسارة الجديدة لـ«العميد»، عن السيناريو المشابه لمعظم مبارياته في الدوري، والتي استحوذ فيها الفريق على الكرة دون فاعلية حقيقية أمام مرمى المنافسين، أو تحقيق نتائج إيجابية، وتشير أرقام «الاستحواذ على الكرة» إلى تفوق «الأزرق» في 8 من أصل 9 مباريات، في الوقت الذي اكتفى فيه الفريق الذي فشل في تحقيق الفوز خلال الجولات السبع الأخيرة على التوالي بحصد 6 نقاط، من فوز وحيد على عجمان 2-0، مقابل التعادل في ثلاث مباريات.

وتشير أرقام «معدل الاستحواذ» في مباريات النصر، إلى تفوقه في كل المباريات باستثناء الخسارة أمام مضيفه اتحاد كلباء 3-5، والتي مالت فيها كفة الأفضلية في النتيجة والاستحواذ لـ«النمور»، بمعدل 50.2 مقابل 49.8 لـ «الأزرق»، في الوقت الذي شهدت فيه مباراة الجولة الأخيرة أمام ضيفه الجزيرة أفضلية لأصحاب الأرض بمعدل 55.1 مقابل 44.9 للجزيرة الذي حقق الأهم بحصد النقاط الثلاث.

وجدد ثورستن فينك مدرب «العميد»، تأكيده على تقبل أي قرار بشأنه من إدارة النادي، وقال: «خبرتي تتجاوز 400 مباراة، ومستعد لتقبل أي قرار»، مؤكداً في الوقت ذاته على أحقية الجزيرة الذي وصفه بالفريق الأفضل في الدوري عطفاً على جودة لاعبيه، بنتيجة الفوز، وأضاف: «المنافس كان الطرف الأفضل في المباراة، وفي المقابل لم نكن جيدين حتى للخروج بالتعادل على الأقل»، لافتاً إلى صعوبة مباراة الجولة المقبلة لفريقه أمام مضيفه شباب الأهلي في «الجولة العاشرة».

من جانبه، أكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب «فخر أبوظبي»، أن أداء فريقه لم يرتق للمستوى المطلوب في الشوط الأول بعكس الشوط الثاني، وقال: «لا أشعر بالرضا على المردود في النصف الأول للمباراة، ولعبنا بشكل أفضل في الشوط الثاني وصنعنا 5 فرص للتسجيل»، معبراً عن سعادته بنتيجة الفوز ونظافة شباك فريقه للمباراة الثانية على التوالي.