منتخب الجودو إلى اليابان للمشاركة في «طوكيو جراند سلام»

أبوظبي (الاتحاد)

يختتم منتخبنا الأول للجودو، اليوم، معسكره الداخلي في أبوظبي استعداداً للسفر إلى العاصمة اليابانية طوكيو يوم غدٍ الاثنين، للمشاركة في بطولة طوكيو جراند سلام، التي تقام يومي 3 و4 ديسمبر المقبل، وسيكون ختام مشاركات المنتخب الأول للجودو خلال العام الحالي في بطولة «ماستر» للجودو، التي تقام في القدس خلال الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر المقبل، في ختام بطولات الاتحاد الدولي للجودو لهذا الموسم 2022-2023.

ويرأس بعثة المنتخب، ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو و5 لاعبين هم: دزاسفيلي جورام في وزن تحت 66 كجم، ويشارك لاعبنا الصاعد سعيد النقبي في منافسات وزن تحت 73 كجم، وتلال أشفيلي في وزن تحت 81 كجم، وجوريجوريان أرام في منافسات وزن تحت 90 كجم واللاعب ظفار كوسوف في وزن تحت 100 كجم.

وضمت بطولة طوكيو جراند سلام حتى الآن 50 دولة من بينها 5 دول عربية، في مقدمتها منتخب الإمارات، بجانب منتخبات البحرين، والسعودية، وقطر، ويشارك منتخب مصر بعدد 9 لاعبين.

استعد منتخبنا خلال معسكره الداخلي في أبوظبي عقب بطولة أبوظبي جراند سلام، التي اختتمت مؤخراً في أبوظبي، وحث محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد البعثة قبل مغادرتها على ضرورة الاستفادة من فترة الإعداد الختامية في ضيافة الاتحاد الياباني، قبل انطلاقة منافسات بطولة طوكيو الكبرى، بما يعكس تطور الجودو الإماراتي ورياضة الإمارات.