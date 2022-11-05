الحبتور وبن دري في صراع على كأس الهالوين للبولو

دبي (الاتحاد)

تشهد ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، اليوم، المباراة النهائية على كأس «الهالوين» للبولو، والتي تجمع بين فريقي الحبتور وبن دري في واحدة من أقوى مباريات البطولة، ويسبق النهائي مباراة على كأس الترضية تجمع بين فريق الشيخة عليا وفريق بي بي أس. وتبدو حظوظ طرفي النهائي متساوية، حيث يضم فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور كلاً من لورين ديكسون ونيكولاس لسلا ودياز البريدي بمجموع هانديكاب 4 جول، بينما يقود فريق بن دري، محمد بن دري ومعه راشد وخالد بن دري وكيم روش بمجموع هانديكاب 4 جول.

كان فريق الحبتور قد تغلب على فريق «بي بي أس» بنتيجة 8-4، في مباراة سيطر عليها فريق الحبتور وقدم عرضاً قوياً، فيما فاز فريق بن دري على فريق سلام 8-2 في مباراة تسيد فيها فريق بن دري المباراة لعباً وبالنتيجة.

وقال محمد الحبتور: الكل فائزون، لأننا نسعى من خلال هذه البطولات التي يشارك فيها عدد كبير من اللاعبين المواطنين إلى تطوير اللعبة، ومن ثم فإنها تمثل باكورة النشاط هذا الموسم، ونأمل أن تشهد البطولات المقبلة وخاصة ذات المستوى العالي من التصنيف مستوى فنياً أعلى.