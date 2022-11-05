«سيدات إسبانيا» بطلات العالم للبادل للمرة الخامسة

دبي (الاتحاد)

احتكر منتخب إسبانيا للسيدات لقب بطولة العالم للبادل للمرة الخامسة على التوالي، عقب فوزه ببطولة "دي بي ورلد للبادل"-"دبي 2022"، التي اختتمت منافساتها على الملعب الرئيس لسوق دبي الحرة للتنس، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي ونظمها اتحاد البادل، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وبإشراف الاتحاد الدولي للبادل.

وحضر نهائي البطولة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد البادل رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ولويجي كارارو رئيس الاتحاد الدولي للبادل، وأعضاء اللجنة المنظمة، وأقيم النهائي في أجواء جماهيرية مبهرة، حيث ضجت مدرجات الملعب الرئيس لبطولة سوق دبي الحرة للتنس بالمشجعين من مختلف الجنسيات، فيما يتواصل نهائي بطولة الرجال المثير الذي جمع المنتخبين الإسباني والأرجنتيني.

و تمكن المنتخب الإسباني للسيدات من الفوز باللقب للمرة الخامسة على التوالي والثامنة في تاريخه، عقب فوزه في النهائي على المنتخب الأرجنتيني 2-0، ونجح الثنائي الإسباني المكون من باولا جوزي ماريا وأريانا سانشيز في حسم المباراة الأولى بصعوبة، أمام الثنائي الأرجنتيني على ديلفينا برييا وأرانزازو أوسور بنتيجة 7-6 و6-4، وفي المباراة الثانية فازت أليخاندرا سالازار وجيما تريا على جولييتا بيداهوريا وفيرجينيا ريرا 6-1 و6-2.

وحصل المنتخب الإيطالي للسيدات على المركز الثالث بتغلبه على نظيره البلجيكي، الذي جاء في المركز الرابع بنتيجة 2-1، وحلّت فرنسا في المركز الخامس بعدما تغلبت على ألمانيا صاحبة المركز السادس بنتيجة 3-0، واسفرت المباريات الترتيبية لبطولة السيدات عن فوز المكسيك على اليابان 3-0، وفوز البرتغال على السويد 2-0.

ويبلغ مجموع الجوائز المالية للبطولة 500 ألف يورو يتم توزيعها بالتساوي بين الرجال والسيدات، وعلى جميع المنتخبات التي وصلت إلى النهائيات حسب المراكز من الأول إلى السادس عشر، حيث سيحصل الفائز باللقب على 45 ألف يورو، والوصيف على 30 ألف يورو، وصاحب المركز الثالث على 24.6 ألف يورو، والرابع على 20 ألف يورو، والخامس على 18.7 ألف يورو .