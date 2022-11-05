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الرياضي

«أبيض الشاطئية» يلعب على «برونزية القارات»

«أبيض الشاطئية» يلعب على «برونزية القارات»
5 نوفمبر 2022 21:19

 
رضا سليم (دبي)

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تأهل البرازيل وإيران إلى نهائي النسخة الحادية عشرة لكأس طيران الإمارات للقارات لكرة القدم الشاطئية، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، وتُقام المباراة غداً «الأحد»، بشاطئ كايت بيتش، وجاء تأهل البرازيل بعد فوزه على باراجواي 6-5، في نصف النهائي، فيما فاز إيران على منتخبنا الوطني بنتيجة 5-2.
ويلعب «الأبيض» مع باراجواي على المركز الثالث والميدالية البرونزية، كما تقام مباراة تحديد المركز السابع بين السعودية وإسبانيا وبعدها مباراة المركز الخامس بين أميركا واليابان.
وقطع «السامبا» التذكرة الأولى إلى النهائي، بعد مباراة مثيرة أمام باراجواي، وصلت إلى التعادل 4-4، وتقدم باراجواي 5-4 مع نهاية الشوط الثاني، رغم تقدم «السامبا» في الشوط الأول 3-2، ثم التعادل قبل 5 دقائق من نهاية المباراة التي حسمها البرازيليون في الدقيقة الأخيرة 6-5.

الإمارات
دبي
كأس القارات للكرة الشاطئية
البرازيل
إيران
باراجواي
السعودية
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