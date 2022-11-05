«تنبري ويلز» و«مرسال» يتألقان في جبل علي

عصام السيد (دبي)

تميز السباق الثاني لمضمار جبل علي، الذي أقيم عصر اليوم، والذي تألف من سبعة أشواط، للخيول العربية الأصيلة والمهجنة الأصيلة، وبلغ إجمالي جوائزه المالية 530 ألف درهم بالإثارة والتشويق.

وأكد «تنبري ويلز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بإشراف سالم بن غدير، وقيادة رويستون فرنش، حسن ترشيحه، بالفوز بالشوط الخامس لمسافة 1600 متر، على لقب سباق شادويل البالغ جائزته 96 ألف درهم، ومسجلاً 1:38:32 دقيقة.

وسجل الجواد «مرسال» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة جان أوفرماير، حضوره الفاعل في الشوط الرابع لمسافة 1200 متر على لقب جرين أواسيس تريدنج البالغ جائزته 60 ألف درهم، ومسجلاً 1:14:25 دقيقة.

وتفوق «وان آيديا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بإشراف دوج واتسون، وقيادة باتريك دوبس، بصورة ناجزة في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، على لقب الشعفار للاستثمار، البالغ جائزته 72 ألف درهم، ومسجلاً 1:27:16 دقيقة.

وافتتح «المهيب» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست اورتيل، وقيادة مارسلينو رودريجوز، الفوز في الشوط الأول لمسافة 1400 متر، على لقب الساحل للمقاولات، البالغ جائزته 50 ألف درهم، ومسجلاً 1:36:04 دقيقة.

وانتزع «البارق» لبورسلي للسباقات، بإشراف راشد بورسلي، وقيادة ريتشارد مولن، جائزة الشوط الثالث لمسافة 1200 متر، على لقب مركز دبي العقاري، البالغ جائزته 80 ألف درهم، ومسجلاً 1:11:95 دقيقة.

وحقق المدرب دوج واتسون، والفارس بات دوبس ثنائية في الحفل حين خطف «فيربوتين» لإسطبلات الراشد، الفوز بالشوط السادس لمسافة 1600 متر على لقب سباق مضمار جبل علي، البالغ جائزته 76 ألف درهم، ومسجلاً 1:38:39 دقيقة.

وسجلت إسطبلات الراشد الثنائية عبر «راكيز» بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي، بالفوز بالشوط السابع والختامي لمسافة 1950 متراً، على لقب شركة هايف «تكافؤ» البالغ جائزته 96 ألف درهم، وسجل البطل 1:59:47 دقيقة.