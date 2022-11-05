الحمرية يعتلي صدارة «الأولى»



معتصم عبدالله (دبي)



ارتقى الحمرية لصدارة «دوري الدرجة الأولى» لكرة القدم «مؤقتاً»، بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة، بتغلبه ضيفه العروبة 2-1، في اليوم الثاني، لمباريات الجولة التاسعة، والتي شهدت تعادل الذيد والرمس 1-1، وفوز فرسان هسبانيا على مضيفه مصفوت 2-1، فيما تختتم الجولة الأحد بثلاث مباريات، تجمع دبا الحصن مع الفجيرة، والجزيرة الحمراء مع الإمارات، والتعاون مع حتا.

وقاد هدف «البديل» فيكتور نوانيري في الدقيقة 96، الحمرية إلى حصد ثلاث نقاط ثمينة أمام ضيفه العروبة، وتقدم «أصحاب الأرض» بالهدف الأول بواسطة أليكسندر ميديروس في الدقيقة 14، وأدرك «البديل» فيليب أستوبرفيك التعادل في الدقيقة 79، قبل أن يسجل الحمرية هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة، مقابل 10 نقاط للعروبة الحادي عشر.