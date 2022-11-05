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الرياضي

توميتش مدرباً للنصر

توميتش مدرباً للنصر
5 نوفمبر 2022 19:53

 
معتصم عبدالله (دبي)

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أعلن النصر «رسمياً» التعاقد مع الكرواتي جوران توميتش، لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للألماني ثورستن فينك الذي أقيل من منصبه بـ «التراضي» بين الطرفين، ليكون خامس «المقالين» في «دوري أدنوك للمحترفين»، بنهاية «الجولة التاسعة»، إلى جانب البرتغالي كارلوس كارفالهال «الوحدة»، والصربي زوران بوبوفيتش «دبا»، ومواطنه ‫نيبوشا فسوفينتش «الظفرة»، والبرازيلي كايو زاناردي «البطائح».
ويقود توميتش «45 عاماً»، فريق «العميد» في مباراته أمام مضيفه شباب الأهلي الجمعة المقبل ضمن «الجولة العاشرة»، وهي المرة الأولى التي يتولى فيها المدرب الكرواتي مهمة قيادة فريق في المنطقة الخليجية، بعدما قاد في تجربته الأخيرة ريجيكا في الدوري الكرواتي من مارس 2021 إلى مايو 2022.

 

دوري أدنوك للمحترفين
النصر
الجزيرة
شباب الأهلي
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