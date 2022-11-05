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الشارقة يحافظ على القمة بـ «الفوز المثير»

الشارقة يحافظ على القمة بـ «الفوز المثير»
5 نوفمبر 2022 19:12

 
الظفرة (الاتحاد)

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حقق الشارقة فوزاً مثيراً على الظفرة بهدف أحرزه كايو لوكاس، من ضربة جزاء، في الدقيقة 87، ليحافظ «الملك» على القمة وله 19 نقطة، متساوياً مع الوحدة وشباب الأهلي، عقب نهاية «الجولة التاسعة»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، وتجمد رصيد «الفارس» عند 4 نقاط في المركز قبل الأخير.
قدم عبدالله سلطان حارس الظفرة مباراة كبيرة، بتصديه لعدد من الفرص المؤكدة لمصلحة الضيوف.
بدأت المباراة قوية من الفريقين؛ لأن الظفرة صاحب الأرض يبحث عن تحسين موقفه مع ألكسندر المدرب الجديد، فيما يريد الشارقة التمسك بالقمة، في ظل السباق الملتهب، خاصة مع الوحدة وشباب الأهلي، وسدد باكو ألكاسير كرة قوية تصدى لها الحارس عبدالله سلطان، وترتد الهجمة سريعة على مرمى «الملك»، أنقذها المدافع شاهين عبدالرحمن، وفي الدقيقة 15 ينقذ ليونارد أوفي شباك «الفارس»، من فرصة محققة، إثر تسديدة كايو لوكاس من داخل منطقة الستة، ولعب حارس الظفرة ومن أمامه الدفاع في انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.
واصل الشارقة الضغط في الشوط الثاني، وأتيحت فرصة خطيرة أهدرها ألكاسير من تمريرة لوان بيريرا، واعتمد الظفرة على عودة جميع لاعبيه إلى الخلف، وفي الدقيقة 87، يسجل كايو لوكاس هدف الفوز من ضربة جزاء، ليعود «الملك» بثلاث نقاط مهمة في سباق القمة.

الشارقة
الظفرة
دوري أدنوك للمحترفين
كايو لوكاس
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