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الوحدة يتخطى دبا بـ «قوة بيدرو»

الوحدة يتخطى دبا بـ «قوة بيدرو»
5 نوفمبر 2022 19:10

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

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واصل الوحدة انتصاراته في «دوري أدنوك للمحترفين» بعدما حقق الفوز السادس على التوالي على حساب دبا بثلاثية نظيفة.
ورغم طرد فارس جمعة مدافع «العنابي»، بعد ربع ساعة فقط من «ضربة البداية»، إلا أن البرازيلي جواو بيدرو لعب دور البطولة بتسجيله «هدفين» في الدقيقتين 35 و66، قبل أن يكمل إسماعيل مطر «الثلاثية» في الدقيقة 87.
ورفع «أصحاب السعادة» رصيده إلى «النقطة 19» متمسكاً بشراكة الصدارة مع الشارقة وشباب الأهلي، في حين توقف رصيد «النواخذة»، عند «نقطة» في المركز الأخير.
وظهر الوحدة بمستوى أفضل في الشوط الثاني، وسيطر على مجريات اللقاء تماماً، فيما غابت فاعلية «النواخذة»، قبل أن يضيف «البديل» إسماعيل مطر الهدف الثالث من ضربة ثابتة في الدقيقة 87، مع أول لمسة له في اللقاء الذي انتهى بـ «ثلاثية» مستحقة لـ «العنابي».

 

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
دبا الفجيرة
جواو بيدرو
إسماعيل مطر
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