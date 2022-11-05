تين هاج يترقب مكاسب الجدول المزدحم

لندن (د ب أ)

يشعر إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، إن لاعبيه سيحققون أقصى استفادة ممكنة من جدول المباريات المزدحم الذي ينتظرهم قبل فترة التوقف بسبب كأس العالم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي. إيه.ميديا» أن مانشستر يونايتد سيواجه أستون فيلا يوم الأحد بعد الفوز على ريال سوسيداد بهدف، وهو الانتصار الذي جعل الفريق يتأهل من دور المجموعات بالدوري الأوروبي لخوض دور فاصل صعب في الأدوار الإقصائية.

وهناك وقت قليل للفريق ليستجمع قواه، حيث سيواجه فريق أستون فيلا، ثم سيعود لأولد ترافورد لخوض مباراة في كأس الرابطة يوم الخميس المقبل، ثم سيحل ضيفاً على فولهام قبل أن تتوقف مباريات الفريق حتى عيد الميلاد.

ومع ذلك، يعتقد تين هاج أن فريقه سيحقق أقصى استفادة ممكنة، حيث يحاول مانشستر يونايتد أن يعزز سلسلة عدم الخسارة في كل المسابقات إلى عشر مباريات.

وقال المدرب الهولندي للمركز الإعلامي لنادي مانشستر يونايتد: «الأمر متعلق بالتعافي، والطعام، والنوم، والاستعداد للمباراة المقبلة».

وأضاف: «اللاعبون يريدون اللعب، يريدون لعب المباريات بدلاً من التدريب. لذلك فهم يتطلعون للمباراة المقبلة».

وأردف: «لدينا مباريات كثيرة، هذا واضح، ولكن أيضاً هذه فرصة للفريق ليتطور والدخول أكثر في العملية».

وأكد:«ننتقل من مباراة إلى أخرى. نركز في مباراتنا المقبلة في فيلا بارك في برمنجهام، مع أجواء لطيفة، ونستعد لهذا».

وسيغيب برونو فيرنانديز عن مباراة الفريق غداً الأح، د بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الخامس في مباراة الفريق الأخيرة أمام وستهام.