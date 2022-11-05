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الرياضي

دبي تحتفي بنجوم العالم في «الشاطئية»

دبي تحتفي بنجوم العالم في «الشاطئية»
5 نوفمبر 2022 18:34

 
دبي (الاتحاد)

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احتفت أسرة كرة القدم الشاطئية العالمية، بإنجازات النجوم من اللاعبين والمدربين والمدن المستضيفة لبطولات كرة القدم الشاطئية لعام 2022، وذلك خلال احتفالية «ليلة النجوم»، التي نظمتها لجنة كرة القدم الشاطئية، في الاتحاد الدولي «الفيفا»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.
وقام سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وجوان كوسكو رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية بـ «الفيفا»، وعلي عمر البلوشي رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس القارات للشاطئية، بتتويج الفائزين بألقاب النجوم الأفضل على مستوى العالم في «الشاطئية»، والذين اختارتهم لجنة اللعبة في «الفيفا»، خلال الحفل الراقي الذي أقيم وسط أجواء ساحرة، بحضور عدد كبير من الرياضيين العالميين.
وفاز البرتغالي بي مارتينز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2022، فيما فازت البرازيلية أدرييل روتشا بجائزة أفضل لاعبة بعد أن ترشحت للجائزة 4 سنوات متتالية، والسويسري أنجيلو شيرينزي بجائزة أفضل مدرب، ومنح جائزة أفضل حدث رياضي إلى كأس السلفادور، وفاز الإسباني تشيكي بجائزة صاحب أفضل هدف أمام البرتغال في كأس العالم.
وحصد الإيطالي لوكا بيرتاكا جائزة النجم الصاعد لأفضل لاعب شاب في الشاطئية، واحتفظ السويسري إليوت مونود بلقب أفضل حارس في العالم للعام الثاني لدوره الكبير في حراسة مرمى سويسرا، وتم منح جائزة خاصة تقدم للمرة الأولى، هي كأس أسطورة كرة القدم الشاطئية، والتي مُنحت إلى البرتغالي ماجر الذي قاد بلاده إلى الفوز بكأس العالم 2001، وكأس أوروبا 6 مرات، بالإضافة إلى العديد من الألقاب على صعيد الأندية والألقاب الشخصية.
وتم اختيار فريق الأحلام الذي يضم أفضل 5 لاعبين في العالم، وضم السويسري إليوت، والياباني أوزو، والسويسري نويل أوت، والبرتغالي بي مارتنز، والإسباني تشيكي أدريل.

الإمارات
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