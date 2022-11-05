يوكوهاما بطلاً بفضل «الرعاية الظبيانية» و«العقول الأسترالية»



عمرو عبيد (القاهرة)



حظي فوز يوكوهاما إف مارينوس، بلقب الدوري الياباني، باهتمام خاص من جانب الصحافة الأسترالية، حيث أفرد موقع «فوكس سبورت» تقريراً خاصاً حول نجاح «العقول الأسترالية» مع ممثل الكيان العملاق «سيتي جروب»، خلال السنوات الماضية، ووصف الموقع ما حدث بـ«الإنجاز الرائع»، قائلاً إن المدرب كيفن موسكات سار على درب النجاح، لمواطنه إنج بوستيكوجلو الذي سبق له قيادة «تري كولور» عام 2019 إلى استعادة لقب الدوري الياباني، بعد غياب لمدة 15 عاماً آنذاك، وبعد رحيل بوستيكوجلو صيف العام الماضي، وعقب فترة مؤقتة للياباني هيديكى ماتسوناجا لم تتجاوز شهراً، بدأ موسكات مهمته في يوليو 2021، وكللها بتتويج رائع، هو الخامس في مسيرته التدريبية.

وقال «فوكس سبورت» إن يوكوهاما عوّض موسكات عن فترته الصعبة في بلجيكا التي شهدت إقالته من تدريب سينت ترويدنس، بعد 6 أشهر فقط، لينطلق كيفن مع «محاربي البحرية»، وينتزع اللقب الياباني في الجولة الأخيرة، بعدما ظل مصيره بيده، وحقق الفوز على فيسيل كوبي الذي يتباهى بوجود الإسباني الأسطوري، أندريس إنييستا، بين صفوفه حسب وصف الموقع، ولم يُنقذ «الرسّام» فريقه رغم مشاركته في الدقيقة 63 أمام البطل.

ونقل الموقع الأسترالي تصريحات موسكات التي وصف بها التتويج بـ«الهائل والعاطفي»، مُعبراً عن فخره الشديد بما قدمه لاعبوه، ليس فقط على مستوى النتيجة، بل الطريقة التي حققوا بها هذا الإنجاز، وأشار إلى أنه سعى من خلال منظومة النادي التابع لمجموعة «سيتي جروب» لصناعة التحديات وكتابة التاريخ، وهو ما تحقق بفضل رجال كتيبة «مارينوس».

ولم يختلف الأمر لدى صحيفة بريسبان تايمز الأسترالية التي أضافت في تقريرها أن المنظومة الثابتة ليوكوهاما ساعدت موسكات على الاستمرار في طريق النجاح، حيث لم يجد مشقة في استكمال بناء الفريق الواقف على أرض صلبة، بفضل مدربه السابق، بوستيكوجلو، لأن «مارينوس» امتلك بالفعل مخططاً يملك كرة القدم الهجومية الفائقة، التي أشاد بها النقاد اليابانيين، مع التأكيد على أن طريقة الاستحواذ والهجوم التي يتمتع بها «تري كولور» سيراً على درب فرق مجموعة «سيتي جروب»، على رأسها مانشستر سيتي غيّرت الفكر التكتيكي لكثير من الفرق اليابانية خلال تلك الفترة، وكانت تعديلات طفيفة من جانب موسكات كافية لحصد اللقب مفتتحاً مسيرته التدريبية في موسمه الأول بهذا التتويج.

أما صحيفة كيودو اليابانية، فقد أشادت بأداء «تري كولور»، حيث كتبت أن التعادل كان يكفي البطل الذي يتمتع بفارق تهديفي أكبر من وصيفه، لكن «كتيبة موسكات» أرادت إنهاء الموسم بأفضل صورة، ولهذا أصر الفريق على الضغط بكل قوته لحصد الفوز، وهو ما تحقق بالفعل، وأشارت إلى تصريحات القائد الياباني، تاكويا كيدا، الذي قال: إن الفريق أبقى عينه على اللقب دائماً بعد تصدره الترتيب طوال الموسم، ورغم السماح لمنافسه كاواساكي بتعويض الفارق في الجولات الأخيرة، إلا أن الشعور بالثقة كان سائداً بين اللاعبين، وهو مصدر قوة الفريق.

وأضاف إأن «مارينوس» احتاج بعض الوقت لاقتناص ثاني ألقابه في السنوات الـ4 الأخيرة، لكنهم لم يهربوا من التحدي أو ينظروا خلفهم طوال الموسم.