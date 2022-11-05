«هاتريك» لمربط عجمان في مهرجان الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

حققت خيول مربط عجمان ثلاثية خلال فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الشارقة للجواد العربي -الإنتاج المحلي- بنسخته التاسعة عشرة، الذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع المنظمة الأوروبية للخيول العربية «إيكاهو» وجمعية الإمارات للخيول العربية.

وقادت المهرة «ع ج العلا» ثلاثية مربط عجمان مسجلة أعلى معدل خلال البطولة حتى الآن، بلغ 93.30 نقطة، عندما اكتسحت القسم «ب» لفئة المهرات بعمر ثلاث سنوات.

وجاءت في المركز الثاني رفيقتها في المربط «ع ج تيجان» وحققت 92.10 نقطة، فيما ذهب المركز الثالث إلى «فاخرة الهواجر» لعلي سالم الكعبي، وسجلت 91.70 نقطة.

وكانت المهرة «غنادير البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، قد افتتحت المنافسات بالفوز بالمركز الأول في القسم «أ» للمهرات عمر 3 سنوات، وسجلت 92.50 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «ع ج غزالة» لمربط عجمان، وحققت 92.50 نقطة، ونالت المركز الثالث «أريب الهواجر» لمحسن حسين عمارة، وحققت 92.00 نقطة.

وتصدرت «ع ج سلوانة» لإسطبلات إمارا، المركز الأول في شوط فئة الأفراس بعمر 4 و5 سنوات، محققة 92.60 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «ايه اتش مياسة» لمربط ربدان، وحققت 92.50 نقطة، وحلت في المركز الثالث «الريم الهواجر» لعمرو محسن حسين، برصيد 92.30 نقطة.

واحتلت «ع ج بنفسج» لمربط عجمان، المركز الأول في شوط فئة الأفراس بعمر 6-7 سنوات، وسجلت 92.70 نقطة، تلتها في المركز الثاني «دي غرام» لمربط دبي، برصيد 92.30 نقطة، فيما احتلت المركز الثالث «ع ج مساري» لمربط عجمان، محققة 92.20 نقطة.

وأكملت «ع ج أريانا» ثلاثية مربط عجمان، عندما تصدرت لقب آخر الأشواط المخصص لفئة الأفراس بعمر 8 سنوات فأكبر، وحققت 92.70 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «ع ج سراي» لإسطبلات إمارا، محققة 92.50 نقطة، ونالت المركز الثالث «أف أم الريم» لمربط البطين، ونالت 91.60 نقطة.