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الرياضي

«إقامة دبي» تشارك في «ألعاب السيدات»

«إقامة دبي» تشارك في «ألعاب السيدات»
5 نوفمبر 2022 15:30

دبي (الاتحاد)
تشارك موظفات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، في النسخة العاشرة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، الدورة الأكبر من نوعها، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والتي تقام خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر الجاري.
وتنافس 50 موظفة من إقامة دبي زميلاتهن من منتسبات الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، في جميع الألعاب الرياضية العشر، وهي البولينج، وسباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، والبادل تنس، وكروس فت، والاسكواش، والريشة الطائرة وكرة الطاولة والشطرنج والألعاب الإلكترونية، فيما تقام جميع المنافسات خلال الفترة المسائية كي لا تتعارض مع أوقات عمل المشاركات من الموظفات أو الحاجة إلى التغيب أو الخروج المبكر من العمل.
وأكد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، دعم الإدارة المتواصل لجهود لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي من خلال المشاركة الدائمة والمميزة لفريق «إقامة دبي» النسائي على مدار الأعوام التسعة الماضية من عمر «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، والتي حققت فيها موظفات إقامة دبي نجاحات متتالية ونتائج مبهرة، معرباً عن أمله بأن يبدعن في النسخة العاشرة.
وأشار إلى حرص الإدارة على مشاركة الموظفات في المنافسة التي تتألق عاماً بعد عام ببرامجها ومبادراتها الرائعة، لافتاً إلى مدى تأثير ممارسة الرياضة والأنشطة على الروح المعنوية، مما ينعكس بصورة جلية على عطاء الموظفات والخروج من روتين العمل اليومي إلى آفاق أكثر رحابة واتساعاً.

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