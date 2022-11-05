«بوك ريفيو» يحلق بلقب طيران الإمارات في ميدان

عصام السيد (دبي)

حلق «بوك ريفيو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بإشراف سالم بن غدير، وقيادة رويستون فرنش، بجائزة الشوط السادس والرئيسي لمسافة 1900 متر، على لقب طيران الإمارات، حين فرض إيقاعه ليتفوق بفارق 5,5 طول، مسجلاً 1:57:88 دقيقة، في الحفل الأول لمضمار «ميدان»، الذي تألف من 7 أشواط خصصت كلها للخيول المهجنة الأصيلة، فيما بلغت القيمة الإجمالية للجوائز 637.500 درهم، برعاية طيران الإمارات.

وحصد «ويسترن سيمفوني» لإسطبلات الراشد بإشراف بوبات سيمار وقيادة تاج أوشي ثمار جهوده في الشوط الرابع لمسافة 1400 متر على لقب الإمارات سكاي واردز «تكافؤ»، مسجلاً 1:23:61 دقيقة.

ومنح «بيتشرز بوينت» الثنائية لإسطبلات الراشد، والمدرب بوبات سيمار، والفارس تاج أوشي، حين خطف لقب الشوط الخامس لمسافة 1600 متر على لقب الإمارات أيرلاين بمشاركة 10 خيول، مسجلاً 1:37:05 دقيقة.

واحتضن المضمار أول سباق لخيول السنتين مخصص للمبتدئة لمسافة 1200 متر، بمشاركة 11 خيلاً، تنافست على لقب المغامرات العربية في الشوط الأول، ودون «شارب آرمي» لمحمد أحمد السبوسي، وبإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة راي داوسون اسمه ضمن قائمة أبطال المستقبل بعد فوزه العريض، مسجلاً 1:12:94 دقيقة.

وتفوق «الناير» للبشير سالم الحراري، بإشراف دوج واتسون وقيادة باتريك كوسجريف في الشوط الثاني على لقب «الإمارات سكاي كارجو» للخيول عمر 3 سنوات وما فوق، لمسافة 2000 متر – هانديكاب، مسجلاً 2:06:06 دقيقة.

وفاز «رود بلوك» لسيد حشيش، بإشراف أسامة الرفاعي وقيادة أنطونيو فريزو بالشوط الثالث لمسافة 1400 متر على لقب عطلات الإمارات، الذي خصص للخيول عمر 3 سنوات وما فوق، وشهد مشاركة 10 خيول، وسجل البطل 1:24:19 دقيقة.

وظفر «أبر كلاس» لمزرعة جوارا ديل سور، بإشراف أنطونيو سينترا، وقيادة جوس دا سيلفا، بجائزة الشوط السابع والختامي على لقب إمارتس دوت كوم لمسافة 1200 متر، ليكتسح منافسيه بفارق، مسجلاً 1:10:72 دقيقة.