ودية جديدة للسعودية في معسكر أبوظبي

الرياض (أ ف ب)

يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم مباراة ودية رابعة في معسكره في أبوظبي، الأحد أمام آيسلندا على ملعب محمد بن زايد، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لمونديال قطر 2022 التي تنطلق بعد نحو أسبوعين.

وخاض الأخضر ثلاث مباريات في معسكره الذي بدأ في 17 أكتوبر الماضي، ففاز على مقدونيا الشمالية 1-0، وتعادل ألبانيا 1-1، وهندوراس 0-0.

وتُعدّ مباراة الأحد السادسة بين المنتخبين، ففاز الأخضر مرتين مقابل فوزين لآيسلندا.

وركز المدرب الفرنسي هيرفي رينارد في الوقوف على مستويات اللاعبين، بهدف التوصل للتشكيل الأمثل التي سيعتمد عليها في المباريات الرسمية.

وساد الارتياح الجهاز الفني بعد تعافي جميع اللاعبين المصابين، حيث التحق الثنائي سلطان الغنام وناصر الدوسري بالمعسكر يوم الخميس، بعد فترة تأهيل في مركز إسبيتار بالدوحة استمرت نحو أسبوعين، بعدما خضعا لتمارين خاصة رفقة الجهاز الطبي، وهو ما ينطبق على المهاجم صالح الشهري الذي شعر ببعض الآلام في الفخذ بعد ودية هندوراس.

وتلعب السعودية التي ستخوض غمار النهائيات للمرة السادسة في تاريخها، في المجموعة الثالثة في المونديال إلى جانب الأرجنتين والمكسيك وبولندا. وحققت في مشاركتها الأولى عام 1994 أفضل نتيجة ببلوغها دور الـ16.