«الجوهرة الجديدة» ينذر بـ «حرب شرسة» بين «كبار أوروبا»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



ارتفعت في الآونة الأخيرة نبرة الحديث عن النجم البرازيلي الشاب إيندريك «16عاماً»، والذي يتألق مع بالميراس، وسجل 3 أهداف في 5 مباريات، لعبها منذ تصعيده إلى الفريق الأول.

وأصبح الكثيرون ينظرون إليه على أنه فينسيوس جونيور الجديد، أو نيمار الجديد، بل ذهب البعض إلى حد القول إنه «الظاهرة» رونالدو الجديد.

«الصبي» الذي لا يتجاوز السادسة عشرة من عمره، جذب أطماع الأندية الأوروبية، وفي مقدمتها ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان، وتنذر الأيام والأشهر القادمة بـ «حرب شرسة» بينها، للحصول على خدمات هذه «الجوهرة» البرازيلية الصاعدة بسرعة الصاروخ.

ولما كانت بعض الأنباء أشارت مؤخراً إلى أن ريال مدريد تقدم خطوة على الآخرين، وإن اللاعب نفسه أعلن رغبته في اللعب لـ «الميرنجي»، خرج والده دوجلاس لينفي بصورة قاطعة هذه الأنباء، وقال: لم نقرر شيئاً بعد، سواء بالنسبة للريال أو أي نادٍ آخر، ولم نحدد بعد الفريق المفضل لدينا، وسنقرر ذلك خلال الأشهر القادمة.

وأضاف: سيوقع ابني للنادي الذي سيدفع ما يريده بالميراس، والذي يملك مشروعاً رياضياً وفنياً أفضل بالنسبة لإيندريك.

وذكر موقع جول العالمي، أن دوجلاس والد إيندريك كان ذكياً في تصريحه، لأنه سيفتح بذلك باب «المزايدة» بين الأندية التي تريده، كما يسمح له بالحديث مع مسؤولي كل نادٍ على حدة، لمعرفة ما يمكن أن يقدمه كل منهم لابنه الشاب.

وأضاف الموقع أن مكانة النادي ستأخذ في الاعتبار، ولكن الرغبة في الاعتماد على ابنه، وإشراكه سريعاً في المباريات، وتطوير أدائه ستؤخذ في الحسبان أيضاً، بالنسبة لإيندريك وأسرته.

ومنذ أن بدأ إيندريك اللعب مع الفريق الأول لبالميراس، نجح في تسجيل 3 أهداف في 5 مباريات في الدوري، وصرح بأنه مرتبط بناديه حتى الآن، ولم يعلن رأيه فيما يتعلق باهتمامات الأندية الأوروبية. يذكر أن الفتى الذهبي البرازيلي دخل تاريخ ناديه من أوسع أبوابه، حيث أصبح أصغر لاعب يلعب للفريق الأول، وبعدها بأسبوع واحد أصبح أصغر لاعب يسجل أهدافاً في تاريخ النادي.