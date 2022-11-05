لوبتيجي يقود وولفرهامبتون

لندن (رويترز)

أعلن نادي وولفرهامبتون واندرارز الإنجليزي اليوم السبت، تعيين الإسباني جولين لوبتيجي مدرباً جديداً لفريقه.

وسيتولى لوبتيجي الذي سبق له تدريب منتخب إسبانيا وفريقي ريال مدريد وإشبيلية، تدريب ولفرهامبتون خلفاً للمدرب المؤقت ستيف ديفيز الذي تولى المهمة بعد إقالة البرتغالي برونو لاجي في الشهر الماضي.

وسيبدأ لوبتيجي مسيرته على رأس الجهاز الفني لوولفرهامبتون بعد مباراة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام أرسنال اللندني في 12 نوفمبر الجاري.

وقال جيف شي رئيس مجلس إدارة وولفرهامبتون في بيان: «جولين مدرب من الطراز الأول وهو صاحب خبرة ممتازة على المستوى الأعلى للعبة ونحن سعداء جدا بالتوصل لاتفاق لضمه إلى وولفرهامبتون».

وأضاف رئيس النادي: «من البداية كان جولين مرشحنا الأول لتدريب وولفرهامبتون ونحن نتطلع لاستقباله هو وطاقمه المعاون عند الانضمام إلينا خلال الأسابيع المقبلة».

وحاليا يحتل وولفرهامبتون المركز 19 وقبل الأخير بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقاط من 13 مباراة، وسيلتقي مع ضيفه برايتون آند هوف ألبيون في وقت لاحق اليوم السبت.