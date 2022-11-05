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الرياضي

نتس يجتاز ويزاردز في غياب إيرفينج

نتس يجتاز ويزاردز في غياب إيرفينج
5 نوفمبر 2022 14:04

لوس أنجلوس (أ ف ب) 
تخطى بروكلين نتس أزمة جدلية وتفوّق دون نجمه الموقوف كايري إيرفينج على مضيفه واشنطن ويزاردز 128-86، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وكان نتس أقال مدربه الكندي ستيف ناش الثلاثاء وأوقف إيرفينج خمس مباريات على الأقل، بعد أسبوع من إثارته جدلاً كبيراً عندما شارك منشوراً على مواقع تواصل الاجتماعي، تضمن رابطاً لفيلم تعرض لانتقادات بسبب معاداته للسامية.
وبعد ساعات من إيقافه، اعتذر إيرفينج على موقع إنستجرام، لكن التبعات تواصلت عندما أوقفت شركة نايكي للمستلزمات الرياضية تعاونها مع اللاعب وألغت إطلاق حذائه الجديد كايري 8.
غرّد مالك النادي جو تساي بعد الفوز: «دعونا نعيد الفرح إلى كرة السلة».
وفي غياب إيرفينج، كان النجم الآخر كيفن دورانت قريباً من تحقيق تريبل دابل «عشر أو أكثر في ثلاث فئات إحصائية»، بتسجيله 28 نقطة و11 تمريرة حاسمة و9 متابعات.
وتألق دورانت في مسقط رأسه وقاد فريقه لإلحاق أسوأ خسارة بواشنطن على أرضه.
أضاف نيك كلاكستون 18 نقطة لنتس الذي حقق فوزه الثالث فقط من أصل تسع مباريات.
وبعد تقدمه 12 نقطة على الاستراحة، ضرب نتس بقوة في الربع الثالث وسجل 59 نقطة في الشوط الثاني مقابل 29 للمضيف.
قال دورانت: «واصلنا تمرير الكرة طوال الليلة. الجميع لمسها، ارتقى نحو السلة وكان قادراً على إظهار بعض اللمحات الهجومية».
تابع دورانت الذي تفوّق بشكل واضح على دانيال جافورد في الربع الأول: «هذا ما نرغب بتقديمه».

بروكلين نتس
دوري السلة الأميركي
كايري إيرفينج
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