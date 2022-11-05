يوكوهاما يتوج بالدوري الياباني

طوكيو(د ب أ)

توج فريق يوكوهاما أف مارينوس أحد أندية سيتي جروب لكرة القدم بلقب الدوري الياباني الممتاز، بعدما تغلب على فيسيل كوبي 3/ 1، في المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة من المسابقة.

وحافظ يوكوهاما أف مارينوس على الصدارة في المرحلة الأخيرة، متفوقاً بنقطتين أمام كاواساكي فرونتال الذي تغلب اليوم على أف.سي طوكيو 3/ 2.

وفي مباريات أخرى جرت اليوم بالمرحلة الأخيرة من المسابقة، تعادل سانفريس هيروشيما مع ساجان توسو 2/ 2، وكاشيما أنتلرز مع جامبا أوساكا سلبياً، وأوراوا ريد دياموندز مع افيسبا فوكوكا 1/ 1، وجوبيلو ايواتا مع كيوتو سانجا سلبيا، بينما تغلب شونان بيلمير على كاشيوا ريسول 2/ 1 وناجويا جرامبوس على سيريزو أوساكا 1/ صفر، وكونسادول سابورو على شيميزو إس بالس 4/ 3.

وتوج يوكوهاما أف مارينوس بلقب الدوري الياباني للمرة الخامسة فلي تاريخه وللمرة الأولى منذ عام 2019، بعدما تغلب على فيسيل كوبي 3/ 1 في عقر داره.

وسجل الأهداف الثلاثة ليوكوهاما أف مارينوس، إلبير دا سيلفا، وتاكوما نيشيمورا، وتيروهيتو ناكاجاوا في الدقائق 26 و53 و73، بينما سجل يوشينوري موتو الهدف الوحيد لفيسيل كوبي في الدقيقة 45.

ورفع يوكوهاما أف مارينوس رصيده إلى 68 نقطة في الصدارة، بينما أنهى فيسيل كوبي الموسم في المركز الثالث عشر برصيد 40 نقطة.

وجاء كاواساكي فرونتال في مركز الوصيف برصيد 66 نقطة، بعدما اختتم مشواره في الموسم بالفوز على مضيفه أف.سي طوكيو 3/ 2.

وسجل الأهداف الثلاثة لكاواساكي فرونتال، ياسوتو واكيزاكا ومارسيو دا سيلفا باربوزا وريوما واتانابي لاعب أف.سي طوكيو «بالخطأ في مرمى فريقه» في الدقائق 19 و61 و75.

بينما سجل إديلتون هدفي أف.سي طوكيو في الدقيقتين 47 و74، وقد تجمد رصيد الفريق عند 49 نقطة في المركز السادس.

وشهدت الدقيقة 29 من المباراة طرد جونج سونج ريونج من صفوف كاواساكي فرونتال.