«تورك» بطل المرحلة الثانية من طواف «ناصر بن حمد»



دبي(الاتحاد)



فاز فريق تورك للدراجات الهوائية بالمرحلة الثانية من طواف الشيخ ناصر بن حمد للدراجات الهواة، وأيضاً المركز الثاني على المستوى الفردي عن طريق سعد البلوشيك.

وأعرب زعل بن زعل مدير فريق تورك، عن تقديره للجهات الراعية، وفي مقدمتها «الاتحاد للطيران» ومؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات» والبراري للعقارات على الدعم المستمر لهم في المشاركات الخارجية، وكان له بالغ الأثر في تفوق الفريق.

وتضم البعثة أحمد الفهيم وحميد محراب ومحمد درويش من إدارة الفريق، والدراجين سعد ثاني، سعيد مروان، عادل جلال، مبارك الجلاف، حسين النجار وأسامة منصوري.