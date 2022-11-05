«مسشيف ماجيك» بطل «جوفنايل تيرف»



محمد حسن (دبي)



تُوج نجم جودلفين «مسشيف ماجيك»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، وقيادة الفارس وليام بيوك، بلقب «بريدرز كب جوفنايل تيرف سبرنت»، لمسافة 1100 متر للفئة الأولى، والذي أقيم بمضمار كينلاند في أميركا.

واندفع «مسشيف ماجيك» بقوة في الخطوات الأخيرة، من المركز الأخير إلى الأول، ليخطف اللقب الرفيع بصورة رائعة ومثيرة.

وجاءت انطلاقة «مسشيف ماجيك» بطيئة في البداية، حيث ركض منفرداً في المركز الأخير، بينما شرع «سبيد بوت بيتش» و«تايلرس ترايب» في فرض وتيرة سريعة للغاية بالمقدمة، في المراحل المبكرة من السباق.

وعقب ذلك فجر المهر الذي ينحدر من الفحل «أكسيد آند اكسل» انطلاقة عاصفة، كفلت له اللحاق بالمتصدر «دراماتايزد»، في الخطوات الأخيرة، قبل أن يبتعد عن منافسيه، محققاً الفوز بفارق طول.