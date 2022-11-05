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قرية بوذيب تنظم سباقي العين للقدرة

قرية بوذيب تنظم سباقي العين للقدرة
5 نوفمبر 2022 12:30


عصام السيد (أبوظبي)

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تنظم قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، غداً «الأحد»، سباقي العين الدوليين، الأول لمسافة 101 كلم «نجمة واحدة»، والثاني لمسافة 120 كلم «نجمتين»، بمشاركة مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.
ويقام السباقان بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، وتم تقسيمهما إلى 4 مراحل، يرتدي الفرسان في السباق الأول القمصان الصفراء، وفي الثاني «القمصان البيضاء».
ونظمت قرية بوذيب يوم الجمعة سباقين تأهيليين الأول لمسافة 40 كلم، والثاني لمسافة 80 كلم، وشهد السباق التأهيلي الأول لمسافة 40 كلم، مشاركة كبيرة بلغت 259 فارساً وفارسة، نجح منهم 233 في إكمال السباق، أما الثاني لمسافة 80 كلم، فشهد مشاركة 213 فارساً وفارسة، نجح 164 منهم في إكمال السباق.
وبلغ إجمالي عدد المشاركين في السباقين 472 فارساً وفارسة يمثلون مختلف أندية إسطبلات الفروسية في الدولة.

العين
قرية بوذيب العالمية للقدرة
الفروسية
سباقات الخيول
اتحاد الفروسية والسباق
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