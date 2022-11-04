هالاند يتعافى

لندن (أ ف ب)

كشف المدرب الاسباني بيب جوارديولا عن أن مهاجمه النرويجي إيرلينج هالاند يشعر «بحال أفضل بكثير»، في مسعاه للعودة إلى صفوف مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت ضد ضيفه فولهام.

وغاب هالاند عن المباراتين السابقتين لسيتي أمام إشبيلية الإسباني في دوري أبطال أوروبا، وليستر سيتي في الدوري بسبب إصابة في القدم ومرض.

استأنف النرويجي الفتاك التدريبات الكاملة الخميس، ويأمل جوارديولا في أن يكون نجمه جاهزًا للمباراة على استاد الاتحاد.

سيشكل وجود هالاند دفعة كبيرة لحامل اللقب، بعد أن سجل 22 هدفًا في 15 مباراة في جميع المسابقات منذ وصوله من من بروسيا دورتموند الألماني خلال الصيف، بينها 17 في الدوري.

وقال جوارديولا: «إنه أفضل بكثير. إنها خطوة جيدة، بداية التدريب، لكن الآن لدينا (حصة) أخرى وسنرى».

أثار جوارديولا التساؤلات بعد أن أبقى نجمه الآخر الشاب فيل فودين على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين بالدوري، قبل أن يدخل في الفوزين على برايتون وليستر.

لكن الإسباني قال إنه لم يكن عدم رضا عن مستوى فودين، بل ببساطة يقوم بالمداورة لإبقاء الجميع بحلة جيدة في ظل الجدول المزدحم قبل كأس العالم.

وبرّر «رياض محرز جلس على مقاعد البدلاء وجاك جريليش وبرناردو سيلفا وإيلكاي جوندوجان وكيفن دي بروين. هذه ليست مشكلة. لدينا العديد من اللاعبين وعلينا الاستعانة بهم. أنا أطالب بالأفضل وأريد الأفضل منهم. سيحدث هذا في المستقبل. لقد كان الأمر كذلك دائمًا».

وأردف: في دورتموند لعبنا من أجل التأهل في المركز الأول، ولم يلعب كيفن دي بروين دقيقة واحدة. هذا يحدث.