«سهام كونتي» نحو سلطات كرة القدم

لندن (أ ف ب)

انتقد الإيطالي أنتونيو كونتي مدرب توتنهام الإنجليزي، سلطات كرة القدم لتعريضها صحة اللاعبين للخطر، من خلال جدول المباريات المزدحم قبل كأس العالم، في وقت يعاني فيه فريقه من قائمة متزايدة في الإصابات.

سيغيب كل من الجناح الكوري الجنوبي سون هيونج- مين، والمهاجم البرازيلي ريشارليسون والمدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو عن مباراة توتنهام ضد ضيفه ليفربول الأحد في الدوري الممتاز.

ويخوض الثلاثي سباقًا مع الزمن للمشاركة في كأس العالم التي تنطلق في قطر في 20 نوفمبر الحالي.

كما أن لدى كونتي شكاً بشأن اللياقة البدنية للاعب الوسط الأوروجوياني رودريجو بنتانكور والبرازيلي لوكاس مورا، ومن المحتمل أن يعود السويدي ديان كولوشيفسكي نهاية هذا الأسبوع، بعد أن لعب آخر مرة مع توتنهام في منتصف سبتمبر.

بعد أن انتقد مرارًا قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإقامة كأس العالم منتصف الموسم الكروي، وجه كونتي نيرانه الآن إلى الدوري الإنجليزي والاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بسبب "الحالة المستحيلة" التي خلقوها مع الجدول المزدحم.

كما تساءل عن سبب إقامة الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية، بعد أيام قليلة من نهائي كأس العالم الذي سيقام في 18 ديسمبر.

قال في هذا الصدد: "في الكثير من الأحيان أسمع عن رفاهية اللاعبين، لكنها مجرد طريقة مهذبة لإظهار أنهم مهتمون حقًا برفاهية اللاعبين، لأنهم ليسوا قلقين حقًا بشأنها إذا كان الجدول على هذا النحو".

وتابع: "في كل لحظة يظهر أن أهم شيء هو استمرار البطولات، ومن فضلكم لا أريد أن أسمع في المستقبل إلى أشخاص يتحدثون عن رفاهية اللاعبين لأن هذا ليس صحيحًا".

وأردف: "كنا نعلم أنه من الجنون إقامة كأس العالم خلال فترة الدوري ودوري أبطال أوروبا. هذا النوع من الجدول جنوني".