«فخر أبوظبي» يحتفل بـ«بدر 14»



معتصم عبدالله (دبي)



احتفل الجزيرة بإكمال «بدر» انتصاراته أمام النصر، بالفوز الـ14 في تاريخ مواجهات الفريقين بـ«دوري المحترفين»، حينما عاد بالنقاط الثلاث من معقل «الأزرق»، باستاد آل مكتوم 2-0، في انطلاق «الجولة التاسعة»، والتي شهدت تصدر شباب الأهلي للترتيب مؤقتاً برصيد 19 نقطة، بفوزه العريض على مضيفه البطائح 6-0، فيما عاد العين إلى «سكة الانتصارات»، بتحويل تأخره أمام ضيفه خورفكان بهدف إلى فوز 2-1.

وافتتح الروماني فلورين تاناسي التسجيل لـ«فخر أبوظبي» في الدقيقة 37، لينهي فريقه الشوط الأول بأسبقية التقدم، فيما احتاج المهاجم المالي عبدولاي ديابي الذي شارك بديلاً في الشوط الثاني إلى 4 دقائق فقط، لوضع بصمته التهديفية الأولى في الموسم الحالي، بعدما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 67، مترجماً المجهود الفردي الرائع للمدافع خليفة الحمادي صاحب تمريرة الهدف الثاني.

ورفع الجزيرة الذي احتفل بـ«النصر» الثاني على التوالي، والخامس في سجل الفريق، رصيده إلى 17 نقطة، ليصعد إلى مركز الوصافة «مؤقتاً»، فيما تأزم موقف «العميد» الذي فشل في تحقيق أي انتصار للجولة السابعة على التوالي، في المركز 12 برصيد 6 نقاط، حيث بات مهدداً بالتراجع إلى المركز قبل الأخير الذي يحتله الظفرة برصيد 4 نقاط.