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«الطاولة» يكلف «المنتخبات» بالترتيب لمعسكر «نصف العام»

«الطاولة» يكلف «المنتخبات» بالترتيب لمعسكر «نصف العام»
4 نوفمبر 2022 21:35

 
دبي (الاتحاد)

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كلف مجلس إدارة اتحاد الطاولة، لجنة المنتخبات الوطنية، بوضع تصور المعسكر الداخلي للمنتخب الوطني، خلال إجازة نصف العام الدراسي بمشاركة اللاعبين المقيمين المتميزين وبعض مدربي الأندية، وأجاز المجلس التقرير المقدم من مدرب المنتخبات الوطنية، والخاص بمشاركة المنتخب الوطني في بطولة مصر الدولية للشباب والناشئين من 27 إلى 31 أكتوبر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الاتحاد بمقره بدبي، والذي شهد اعتماد محضر الاجتماع السابق، واعتماد الموقف المالي للاتحاد، التصديقات المالية، وميزان المراجعة.
وتوجه داوود الهاجري رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والأعضاء بالشكر للاتحاد المصري - كرة الطاولة برئاسة معتز عاشور، على الحفاوة البالغة، في استقبال منتخب الطاولة، خلال المشاركة البطولة الدولية التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة، بالتزامن الاحتفالات الرسمية في البلدين بمناسبة مرور 50 عاماً على العلاقات الإماراتية المصرية.

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دبي
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اتحاد الطاولة
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