مردود إيجابي لبطلات الإمارات في بطولة العالم للجو جيتسو



أبوظبي (الاتحاد)



مع انتهاء منافسات الأسبوع الأول من بطولة العالم للجو جيتسو، المقامة تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، نجح المنتخب الوطني للجو جيتسو برعاية «شركة مبادلة للاستثمار» في حصد 29 ميدالية، بواقع 10 ذهبيات، و7 فضيات، و12 ميدالية برونزية، ويتبقى أمامه المشاركة في منافسات فئتي تحت 18 وتحت 21 عاماً، اعتباراً من الأحد المقبل، والتي من المتوقع أن تعزز رصيده من الميداليات.

وكان لبنت الإمارات دور بارز في الوصول إلى هذا الرصيد من الميداليات الملوّنة، من خلال ما حصدته من ميداليات على مستوى الناشئات «تحت 16» والكبار.

وفي تقييمها العام لما قدمته بنات الإمارات في البطولة حتى الآن، قالت جيسيكا هنريك، مدربة المنتخب الوطني: قدمت لاعبات المنتخب الوطني للجو جيتسو في فئة تحت 16 عاماً أداءً قوياً، حيث نجحت 10 لاعبات في تحقيق الميداليات الملونة، ما يمثل إنجازاً كبيراً، يعكس المستوى الرفيع الذي وصلت إليه لاعباتنا والنمو اللافت الذي تشهده رياضة الجو جيتسو في دولة الإمارات.



وأضافت: فخورة بأدائهن المتميز والإنجازات التي حققنها، وأثق بقدرتهن على النمو والتطور والاستفادة من المشاركة المهمة، في واحدة من أبرز البطولات العالمية، ومواصلة مسيرة الإنجازات، خاصة أن بطلات الإمارات أثبتن قدرتهن على التفوق والإبداع في هذه الرياضة.

وقالت: الأمر ذاته ينطبق على لاعباتنا في فئة الكبار، حيث أحرزن مجموعة من الميداليات البرونزية، في ظل منافسة شرسة مع أقوى لاعبات العالم، وخرجن بالعديد من المكاسب التي ستشكل أساس برامجنا التدريبية القادمة.

وأضافت: يأتي هذا الإنجاز نتيجة لاجتهاد اللاعبات في التدريب، وإظهارهن عزيمةً قوية والتزاماً كبيراً، بإرشادات المدربين ومسؤولي اتحاد الجو جيتسو، ويأتي تحقيق لاعباتنا حصيلة كبيرة من الميداليات ثمرة تميزهن ومهارتهن، ولا ننسى استراتيجية الاتحاد المعتمدة لدعم المنتخبات، وخصوصاً المنتخبات النسائية، وحرصه على بذل كل ما في وسعه، لتوفير أفضل بيئة تنافسية لهن، فضلاً عن أفضل مرافق رياضية وأقوى بطولات ومسابقات في العالم.



فرصة مثالية



وقالت: أحرزت اللاعبات تقدماً لافتاً خلال السنوات القليلة الماضية، وبات المنتخب من بين الأفضل على مستوى العالم، حيث قدم موسماً رائعاً، وفاز بالعديد من الميداليات في مختلف البطولات الدولية، بما في ذلك بطولة آسيا والألعاب العالمية في برمنجهام.

ويحظى المنتخب الوطني للجو جيتسو بفرصة مثالية لإظهار مهاراته وإبهار الجميع في بطولة العالم للجو جيتسو، وندعو الجمهور إلى دعم الأبطال وتشجيعهم في صالة جو جيتسو أرينا خلال الأيام المقبلة مع بدء منافسات فئة الشباب تحت 21 عاماً.

لحظات لا تنسى

قالت زمزم الحمادي الفائزة بالميدالية الذهبية عن فئة تحت 16 عاماً لوزن «52 كجم»: عشت لحظات لا تُنسى عند تتويجي بالميدالية الذهبية، ولا سيما عند وقوفي على منصة التتويج، وشعرت في البداية ببعض القلق من المنافسة ضد لاعبات من أقوى دول العالم، إلا أنني تغلبت عليهن، ونجحت في تحقيق هذا الإنجاز، وساعدني الاستعداد الجيد على الفوز رغم قوة المنافسات.

وأضافت: تغمرني الآن سعادة بالغة، وأهنئ جميع اللاعبات الفائزات بالميداليات، كما منحتني المشاركة بداية رائعة تدفعني لنيل المزيد من الميداليات في البطولات القادمة المحلية والدولية.



البطولة حافلة بالتحديات

قالت شمسة العامري، الفائزة بالميدالية الفضية عن فئة تحت 16 عاماً «وزن 48 كجم»: عاهدت نفسي عندما قررت المشاركة في بطولة العالم للجو جيتسو على أن أبذل قصارى جهدي أثناء التدريب، وألّا أستسلم حتى الفوز بالميدالية، كانت البطولة حافلة بالتحديات، ولكنني استطعت التغلب عليها، وتحقيق الميدالية الفضية.

شاركت في بطولات محلية عديدة نظمها اتحاد الجو جيتسو، ما منحني خبرات رائعة، ساعدتني على إحراز هذا الإنجاز في بطولة العالم للجو جيتسو، ويسرني أن أحظى بالفرصة لإظهار قدراتي أمام أفضل اللاعبات في العالم.