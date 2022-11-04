العين يعبر خورفكان إلى «16 نقطة»



معتز الشامي (دبي)



فاز العين على خورفكان 2-1، ضمن «الجولة التاسعة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «الزعيم» رصيده إلى «16 نقطة»، بينما تجمد رصيد «النسور» عند 8 نقاط.

تقدم خورفكان بهدف مهدي عبيد في الدقيقة 7 بكرة رأسية، ورد «الزعيم» بهدفين عن طريق كوامي في الدقيقة 52، ولابا كودجو في الدقيقة 81.

ولعبت التغييرات التكتيكية للمدرب أوكراني ريبروف دوراً في عودة «حامل اللقب»، بعدما منحته أفضلية هجومية.

ونجح مهدي عبيد من افتتاح التسجيل لمصلحة الضيوف في الدقيقة السابعة، ما وضع «الزعيم» تحت الضغوط، ومع مرور الوقت حاول العين فرض سيطرته على مجريات اللعب، ولكن انحصرت أغلب الخطورة في وسط الملعب، وتوغل سفيان رحيمي بكرة حولها عرضية مرت من دون خطورة ومالت الخطورة بعض الشيء لأصحاب الأرض، رغم الرقابة اللصيقة دفاعياً من لاعبي خورفكان.

وفي الشوط الثاني اندفع العين لتعديل النتيجة مبكراً، ونجح كوامي في استغلال عرضية حولها بالرأس في الدقيقة 52، ما أعاد «البنفسج» إلى أجواء المباراة، وضغط العين عبر سفيان رحيمي، وانطلاقات يارمولينكو، الأمر الذي تسبب في إرباك لاعبي خورفكان، في أكثر من مناسبة أمام مرماهم، ودفع ريبروف بكايو كانيدو بدلاً من ماتياس بالاسيوس، وخالد البلوشي بدلاً من يارمولينكو، وسعيد جمعة بدلاً من بندر الأحبابي، وجوناتاس بدلاً من أحمد برمان، وأسهمت التغييرات المتتالية في استعادة السيطرة على مجريات اللعب، وتنشيط الأداء الهجومي لـ «الزعيم»، ولعب «البديل» جوناتاس عرضية «متقنة» داخل المنطقة، أنقض عليها لابا كودجو برأسه إلى داخل الشباك في الدقيقة 81.