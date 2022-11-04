السبت 5 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

شباب الأهلي.. الصدارة بـ «سداسية»

شباب الأهلي.. الصدارة بـ «سداسية»
4 نوفمبر 2022 19:26

 
خورفكان (الاتحاد)


تصدر شباب الأهلي قمة «دوري أدنوك للمحترفين» وله 19 نقطة، بعد الفوز على البطائح بـ «سداسية»، باستاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان، ضمن «الجولة التاسعة» للبطولة، فيما تجمد رصيد البطائح عند 9 نقاط، لتطيح النتيجة بالبرازيلي كايو زاناردي مدرب «الراقي»، ليصبح رابع إقالة رسمية خلال الموسم الحالي، بعد البرتغالي كارلوس كارفالهال مدرب الوحدة، والصربي زوران بوبوفيتش «دبا»، ومواطنه نيبوشا فسوفينتش «الظفرة».

أخبار ذات صلة
«صراع الصدارة» يشعل «ختام التاسعة»
«فخر أبوظبي» يحتفل بـ«بدر 14»

قدم «الفرسان» مباراة جيدة، ولم يمنح الفرصة لـ «الراقي» لتشكيل أي خطورة على مدار الشوطين، وضغط شباب الأهلي من البداية، وأتيحت له أكثر من محاولة، وشهدت الدقيقة العاشرة بداية «مهرجان الأهداف»، عن طريق إيجور جيسوس، واعتمد زاناردي مدرب البطائح على طريقة لعب دفاعية 5- 4-1، وهو ما سمح لـ «الفرسان» للضغط من اللحظة الأولى، لم يغير «الراقي» من أسلوب اللعب، حتى بعد أن أضاف يروي سيزار الهدف الثاني لشباب الأهلي في الدقيقة 27، إثر تمريرة جيدة من عبدالله النقبي من وسط الملعب.
وفي الدقيقة 60 يسدد إيجور جيسوس كرة قوية ترتد من حارس البطائح، وتهيأت أمام حارب سهيل وأسكنها شباك «الراقي» بسهولة، ويضيف شباب الأهلي الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 70 و72، عن طريق يحيى الغساني وسهيل حارب، وأكمل جوستافو «السداسية» في الدقيقة 84.

دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
البطائح
آخر الأخبار
تعبيرية
دنيا
«تويتر» تسرح 50 في المائة من الموظفين
اليوم 07:35
أرشيفية
عربي ودولي
واشنطن تحذر: تجارب كوريا الشمالية «استهزاء» بالعالم
اليوم 07:33
أرشيفية
عربي ودولي
كوريا الجنوبية تسجل حصيلة قاسية من «كورونا والإنفلونزا»
اليوم 07:31
«لجنة الهجوم على الكونجرس» تمهل ترامب حتى الأسبوع المقبل
عربي ودولي
«لجنة الهجوم على الكونجرس» تمهل ترامب حتى الأسبوع المقبل
اليوم 07:28
بايدن يوجه تهماً خطيرة لـ«تويتر»
عربي ودولي
بايدن يوجه تهماً خطيرة لـ«تويتر»
اليوم 07:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©