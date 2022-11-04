شباب الأهلي.. الصدارة بـ «سداسية»



خورفكان (الاتحاد)



تصدر شباب الأهلي قمة «دوري أدنوك للمحترفين» وله 19 نقطة، بعد الفوز على البطائح بـ «سداسية»، باستاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان، ضمن «الجولة التاسعة» للبطولة، فيما تجمد رصيد البطائح عند 9 نقاط، لتطيح النتيجة بالبرازيلي كايو زاناردي مدرب «الراقي»، ليصبح رابع إقالة رسمية خلال الموسم الحالي، بعد البرتغالي كارلوس كارفالهال مدرب الوحدة، والصربي زوران بوبوفيتش «دبا»، ومواطنه نيبوشا فسوفينتش «الظفرة».

قدم «الفرسان» مباراة جيدة، ولم يمنح الفرصة لـ «الراقي» لتشكيل أي خطورة على مدار الشوطين، وضغط شباب الأهلي من البداية، وأتيحت له أكثر من محاولة، وشهدت الدقيقة العاشرة بداية «مهرجان الأهداف»، عن طريق إيجور جيسوس، واعتمد زاناردي مدرب البطائح على طريقة لعب دفاعية 5- 4-1، وهو ما سمح لـ «الفرسان» للضغط من اللحظة الأولى، لم يغير «الراقي» من أسلوب اللعب، حتى بعد أن أضاف يروي سيزار الهدف الثاني لشباب الأهلي في الدقيقة 27، إثر تمريرة جيدة من عبدالله النقبي من وسط الملعب.

وفي الدقيقة 60 يسدد إيجور جيسوس كرة قوية ترتد من حارس البطائح، وتهيأت أمام حارب سهيل وأسكنها شباك «الراقي» بسهولة، ويضيف شباب الأهلي الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 70 و72، عن طريق يحيى الغساني وسهيل حارب، وأكمل جوستافو «السداسية» في الدقيقة 84.