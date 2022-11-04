وسط بمشاركة قياسية.. «تحدي دبي للدراجات الهوائية» ينطلق الأحد

دبي (الاتحاد)

تنطلق يوم الأحد الدورة الثالثة من "تحدي دبي للدراجات الهوائية" برعاية مجموعة "دي بي ورلد"، وبالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي، حيث يتحول شارع الشيخ زايد ووسط مدينة دبي إلى مسار مفتوح لركوب الدراجات الهوائية، اعتباراً من فجر يوم 6 نوفمبر الجاري.

ويُعَد هذا الحدث، الذي يقام برعاية مجموعة "دي بي ورلد"، واحداً من أبرز فعاليات تحدي دبي للياقة، ويرحب بمشاركة الجميع من مواطنين ومقيمين وكذلك الزوار على حد سواء، إضافةً إلى أنه يتميّز بطبيعة غير تنافسية، حيث يمكن المشاركة فيه مجاناً بدون أي رسوم على مسارين مختلفين بين أبرز وأشهر المعالم في مدينة دبي.

يمكن للدرّاجين الاختيار بين مسارين، الأول بطول 12 كلم على شارع الشيخ زايد، وهو مناسب للدرّاجين أصحاب الخبرة، والمسار الثاني بطول 4 كلم، وهو مخصص للعائلات والدرّاجين من كافة الفئات العمرية ومستويات اللياقة البدنية. ويرحب "تحدي دبي للدراجات الهوائية" بمشاركة أصحاب الهمم الذين يمكنهم اختيار المسار الذي يناسبهم والحصول على مزيد من المعلومات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للحدث.

سينطلق الدرّاجون على مسار شارع الشيخ زايد والذي يبلغ طوله 12 كلم، من خمس بوابات انطلاق مختلفة بالقرب من متحف المستقبل، ومنطقة السطوة، وكوكا كولا أرينا، ومنطقة الخليج التجاري، والمستوى السفلي من "مركز دبي المالي العالمي". أما العائلات والأطفال، فهم مدعوون لاتخاذ مسار الـ 4 كلم، وستكون بداية الانطلاق من "دبي مول" مروراً بـ "بوليفارد الشيخ محمد بن راشد"، وبالقرب من "دبي أوبرا" و"برج خليفة".

ينبغي على جميع المشاركين أن يكونوا قادرين على ركوب الدراجة الهوائية لمسافة لا تقل عن 4 كلم، وأن يُحْضروا دراجاتهم وخوذاتهم الواقية الخاصة بهم، وعبوة ماء قابلة لإعادة التعبئة، حيث ستتوفر عدة نقاط لتعبئة المياه مقدمة من "ماي دبي". وتتضمن قواعد المشاركة عدم اصطحاب حقائب الظهر، والالتزام بالسرعة القصوى والتي سيتم تحديدها ومراقبتها عن كثب من قبل فريق المراقبين من أجل ضمان أمن المشاركين وسلامتهم.

كما يجب على الدراجين التسجيل عبر الموقع الإلكتروني قبل انطلاق الدورة، والحصول على رسالة تأكيد عبر بريدهم الإلكتروني للمشاركة في المسارات الحصرية. وسيحصل المشاركون بعد التسجيل على رمز الاستجابة السريعة QR لتقديمه لاستلام الملصقات الخاصة بالتحدي. وسيتم توزيع هذه الملصقات في ثلاثة مواقع ضمن مراكز التسوق التالية: سيتي سنتر ديرة، ودبي هيلز مول، وابن بطوطة مول.

يستمر استلام الملصقات حتى يوم السبت 5 نوفمبر خلال ساعات العمل المعتادة لمراكز التسوق، ويجب على جميع المشاركين استلامها وإحضارها يوم الأحد من أجل المشاركة في الحدث.

وسيتلقى جميع المشاركين تفاصيل مواقف السيارات قبل الفعالية، وذلك اعتماداً على موقع نقطة الانطلاق التي قاموا باختيارها. ويتوجب على الدرّاجين وضع دراجاتهم في الجزء الخلفي من السيارة أو داخلها، وذلك ضماناً لسلامة الجميع وحرصاً على سهولة الدخول إلى مواقف السيارات. كما سيطُلب من المشاركين الذين يرغبون في ركوب دراجاتهم إلى الحدث استخدام مسارات الدراجات كلما أمكن ذلك واتباع قواعد هيئة الطرق والمواصلات أثناء الركوب على الطرق العامة.

ومن الجدير بالذكر أن "تحدي دبي للدراجات الهوائية" تنظمه كل من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي، ويحظى برعاية مجموعة دي بي ورلد، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات (RTA)، وأفيف كلينيكس، و"فيتبيت" (Fitbit)، وإعمار، والشركاء الرسميين طيران الإمارات، وماي دبي، والشريك الإعلامي شبكة الإذاعة العربية (ARN)، فيما تضم قائمة شركاء القطاع الحكومي كلاً من: مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ولجنة تأمين الفعاليات، وهيئة الصحة بدبي، وشرطة دبي.