بيرس: مبادرات الإمارات قادت الجو جيتسو إلى أكبر نقلة نوعية

أبوظبي (الاتحاد)

حظي كونجرس الاتحاد الدولي للجو جيتسو الذي عُقد في أبوظبي، بردود فعل واسعة على المستوى العالمي، وتناولت توصياته وقراراته عدد كبير من وسائل الإعلام العالمية، على ضوء نجاحه في رسم ملامح مستقبل الرياضة وتثبيت دعائم تطورها ونهضتها.

وأعرب روبيرت بيرس رئيس الاتحاد الأوروبي للجو جيتسو عن سعادته، بما حققه كونجرس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، والمخرجات التي صدرت عنه، وكذلك ما يتعلق بمداخلة ممثلي اللجنة الأولمبية الدولية، التي نقلت الانطباع المتميز لديها عن الاتحاد الدولي للجو جيتسو وتطور اللعبة بشكل لافت خلال الفترة الماضية.

وأضاف: الكونجرس الذي عقد في أبوظبي كان واحداً من أكبر وأهم الجمعيات العمومية التي عقدت في مسيرة الاتحاد الدولي، ومن اللحظات المؤثرة فيه تكريم الرموز الذين أعطوا بلا حدود للعبة الجو جيتسو على مدار الفترات السابقة، وكانوا سبباً في أن تصبح اللعبة واحدة من أكثر الرياضات انتشاراً في العالم خلال العقد الأخير.

وأوضح رئيس الاتحاد الأوروبي للجو جيتسو، أن التكريم الذي حظي به عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، كان مستحقاً لشخصية لها دورها الفعال في دعم وتطوير اللعبة، وكذلك لحصوله على أعلى فئة في رياضة الجو جيتسو وهو الحزام الأسود.

وأكد رئيس الاتحاد الأوروبي للجو جيتسو أن الإمارات بمبادراتها ودعمها للجو جيتسو قادتها إلى أكبر نقلة نوعية وتحول في مسيرتها التاريخية، وكانت أكبر دافع لنشر وتطوير اللعبة في العالم، من خلال البطولات التي تنظمها بشكل مستمر في مختلف القارات، حيث يتجاوز عددها الـ 100 بطولة سنوياً، وهو الأمر الذي يخلق أفضل بيئة تنافسية للأبطال والنجوم.



ووجه الألماني خواكيم ثومفارت مدير عام الاتحاد الدولي للجو جيتسو الشكر إلى الإمارات، على ما قدمته لضيوفها، خلال منافسات بطولة العالم للجو جيتسو، ودورها الكبير في دعم اللعبة واستضافة كونجرس الاتحاد الدولي بحضور لافت من كافة الاتحادات المعنية.

وأوضح ثومفارت: ثقتي كبيرة بأن يصبح الكونجرس الذي عقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي على هامش بطولة العالم، نقطة تحول كبيرة في مسيرة اللعبة، من خلال مخرجاته الفنية والإدارية والتنظيمية وكذلك من خلال القيم التي أرساها بتكريم الرموز.

وأضاف: أجندة الاتحاد الدولي للجو جيتسو ذاخرة بالفعاليات والبطولات وكذلك دورات تأهيل الكوادر الفنية والتحكيمية، ونتوقع المزيد من التطور للعبة في المرحلة المقبلة.

وأشاد مدير عام الاتحاد الدولي بالمبادرة التي صدرت عن اتحاد الإمارات للجو جيتسو ولمست قلوب الجميع، من خلال تكريم رئيس الاتحاد الدولي بانايوتوس ثيودوروبوليس، والذي أعطى الكثير للعبة على مدار السنوات الماضية، وكان رفيقاً لاتحاد الإمارات في كافة إنجازات اللعبة وانتشارها ونهضتها على المستوى الدولي، وكذلك في مشوار الاعتمادات التي حصلت عليها اللعبة من المنظمات العالمية، حيث لم يدخر أي جهد في نشر وتطوير اللعبة وإرساء قيمها التي تدعو إلى الاحترام والمنافسة والانضباط والشجاعة والصبر والتحمل وكلها تتفق مع القيم الأولمبية.