المنصوري بطل المرحلة الأولى بطواف المغرب

دبي (الاتحاد)

فاز أحمد المنصوري، نجم المنتخب الوطني للدراجات، بالمرحلة الأولى من طواف المسيرة الخضراء المقام في المغرب، وذلك لمسافة 139 كم، وقطعها المنصوري في 2:29.30 ساعة، وبمعدل سرعة 56.3 كم، ويقام الطواف خلال الفترة من 3 إلى 8 نوفمبر، ويشارك منتخبنا في البطولة بوفد مكون من 6 لاعبين هم أحمد المنصوري، جابر المنصوري، أحمد المري، محمد المطيوعي، سيف معيوف، عبدالله الحمادي، وإداري المنتخب حمد المرزوقي.

ونجح المنصوري في قيادة المنتخب للوصول إلى خط النهاية، بخطفه صدارة المرحلة الأولى، وجاء في المركزين الثاني والثالث من المغرب يوسف بدادو، ومنير مخشون، ويشارك في السباق أكثر من 100 دراج من 14 فريقاً من مختلف الدول، وتقام المرحلة الثانية من الطواف غداً السبت، ويشارك فيها المنتخب الوطني بحثاً عن الحفاظ على صدارة الطواف.

وأكد المدير الفني لمنتخب الإمارات عبدالله سويدان، أن فوز المنصوري يعتبر إنجازاً بالتأكيد، لكونه يعتبر أول فوز إماراتي في تاريخ مشاركات منتخبات الإمارات في المغرب منذ عام 1985 بالبطولة العربية للشباب في مراكش، وهو نتيجة طبيعية لكثرة المشاركات التي يوجد فيها المنتخب الوطني حالياً والإنجازات المتلاحقة.

وأشار سويدان إلى أن المنتخب الوطني في هذا الطواف يشهد أول مشاركة للدراج أحمد المري، إضافة إلى وجود دراجيْن صاعدين وهما محمد المطيوعي وعبدالله الحمادي، برفقة كبار المنتخب، وهي سياسة رائعة ينتهجها اتحاد الدراجات لبناء جيل جديد من الدراجين المميزين.