للمرة الـ 15.. إسبانيا والأرجنتين إلى مربع مونديال البادل

دبي (الاتحاد)

تختتم مساء الغد بطولة العالم "دي بي ورلد للبادل - دبي 2022" التي نظمها اتحاد البادل بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وبإشراف الاتحاد الدولي للبادل على ملاعب سوق دبي الحرة للتنس.

وزار الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد البادل رئيس اللجنة العليا المنظمة، قرية بطولة العالم "دي بي وورلد للبادل - دبي2022 ".

وتجول الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم في أروقة قرية البطولة، حيث التقى عدداً من مسؤولي أجنحة الشركات المتخصصة بإنتاج وتوزيع معدات ملابس ومستلزمات ممارسة رياضة البادل، والتقى العاملين في مركز تداوي الطبي الذي يقدم خدماته للمشاركين في البطولة، كما تجول رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة بين الملاعب الثمانية التي تستضيف المباريات، حيث رحب بالمشاركين من نخبة المنتخبات العالمية.

وأعرب الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، عن سعادته بالنجاح الذي حققته الدولة في استضافة هذه البطولة العالمية الكبيرة، وذلك بفضل رعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لدبي، وكذلك جهود أبناء الوطن الذين يمتلكون خبرات تنظيمية كبيرة تؤهلهم لاستضافة وتنظيم أكبر وأهم الأحداث والبطولات العالمية.

من جهة أخرى، تأهل المنتخبان الإسباني والأرجنتيني المربع الذهبي لبطولة العالم للمرة 15 في تاريخهما، حيث تخطى منتخب إسبانيا نظيره التشيلي، في ربع النهائي بتغلبه عليه بنتيجة 2-1، بينما فازت الأرجنتين على الباراجواي بالنتيجة ذاتها، أما المنتخب الفرنسي الذي وصل إلى نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة العام الماضي في قطر، فقد تمكن من تخطي عقبة المنتخب البلجيكي 2-1، فيما فجر المنتخب البرتغالي مفاجأة مدوية بإزاحته المنتخب البرازيلي بنتيجة 2-1، وكان منتخب "السامبا" المرشح الأقوى في البطولة بعد إسبانيا والأرجنتين للوصول إلى نصف النهائي.

على صعيد بطولة السيدات، نجحت منتخبات إسبانيا والأرجنتين وإيطاليا وبلجيكا في بلوغ منافسات المربع الذهبي، حيث تخطت إسبانيا حاملة اللقب البرتغال (3-0)، وفازت بلجيكا على فرنسا 2-1، وإيطاليا على ألمانيا 3-0، والأرجنتين على السويد 3 - 0.