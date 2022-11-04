680 سباحاً في بطولة كأس الإمارات

دبي(الاتحاد)

تنطلق غداً وعلى مدار يومين بطولة السباحة التنافسية «المجرى القصير» في مجمع حمدان الرياضي بدبي، بمشاركة 680 سباحاً وسباحة من 32 ناد وأكاديمية، فيما يعد المرحلة الثانية ضمن سلسلة بطولات كأس الإمارات للسباحة، التي يقيمها الاتحاد لفئة السباحين المؤهلين للمنافسة في البطولات الكبرى، لاكتساب مزيد من الخبرة وتحسين الأرقام في البطولات.

وأكد عبدالله الوهيبي رئيس لجنة تسيير الأعمال باتحاد السباحة، على أن البطولة تقام دعماً لرؤية اتحاد السباحة لتوفير فرص للتطوير المستمر لرياضة السباحة، بعد أن أقيمت الشهر الماضي بطولة لفئة المبتدئين، بغرض اتساع قاعدة المشاركين في اللعبة.

وأوضح أن البطولة فرصة أمام السباحين لتطوير مستواهم والمنافسة مع مستويات مختلفة، وتؤهل سباحي المنتخب للبطولات والاستحقاقات المقبلة، وأشاد بعدد السباحين المشاركين في البطولة على مدار يومين، والذي وصل إلى 680 سباحاً وسباحة من 32 ناد وأكاديمية، وهو عدد مميز وفرصة للمدربين والسباحين أيضاً للوقوف على أخر ما وصلوا إليه في التدريبات.