«دلما التاريخي» يبحر بـ «شراع المجد» الأحد



مصطفى الديب (أبوظبي)



حدد نادي أبوظبي للرياضات البحرية «الأحد» موعداً بديلاً لسباق مهرجان دلما التاريخي الخامس، الذي تم تأجيله من الثلاثاء الماضي بسبب عدم ملاءمة الأحوال الجوية.

ويقام السباق تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

يشارك في النسخة الخامسة 2500 بحار مقسمين على 115 محملا شراعيا، يتنافسون على جوائز بقيمة 25 مليون درهم بخلاف ثلاث سيارات يحصل عليها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، ويحصد البطل 1.3 مليون درهم فيما تبلغ جائزة صاحب المركز الثاني مليون درهم أما الثالث فيحصل على 800 ألف درهم.

وينطلق السباق من جزيرة دلما التاريخية، مرورا بثمان جزر مختلفة في منطقة الظفرة قبل الوصول إلى منصة التتويج على شاطئ المغيرة بمدينة المرفأ.

وخضعت المحامل المشاركة لفحص فني شامل، كما تم تركيب أجهزة التتبع في كل محمل من جانب اللجنة المنظمة، وتم تجهيز 30 قاربا من جانب اللجنة لمراقبة كل صغيرة وكبيرة خلال وقت التسابق بداية من السادسة والربع صباحاً موعد الانطلاق.

وحال اتجاه الرياح دون إقامة السباق الثلاثاء الماضي، حيث قررت اللجنة المنظمة تأجيله حفاظاً على سلامة المشاركين.

من جانبه أكد أحمد ثاني مرشد الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية رئيس اللجنة المنظمة لسباق مهرجان دلما التاريخي الخامس، أن تحديد موعد السباق الجديد جاء بناء على تنسيق تام مع الأرصاد الجوية، مشيراً إلى أن تأجيله من الأسبوع الماضي جاء بسبب تقلبات الطقس في هذه الفترة من العام، مشيراً إلى أن اللجنة وضعت سلامة المتسابقين في الاعتبار الأول لذلك تم اتخاذ قرار التأجيل بسبب السير عكس اتجاه الريح وهو ما يعني وجود صعوبات جمة في التسابق وكذلك وجود بعض المصاعب في التحكم في المحمل.

وأعرب عن ثقته التامة في خروج سباق الأحد بالشكل الذي يليق باسمه، وباسم راعي الحدث سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، موجها الشكر إلى جميع المشاركين على الالتزام التام بكافة تعليمات اللجنة المنظمة.

وتمنى أن يكون التوفيق حليف الجميع في هذا المحفل التراثي الكبير، منوها إلى عدم وجود خاسر وأن المشاركة في حد ذاتها مكسب لأي بحار.