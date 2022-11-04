300 لاعب في «النسخة 14» لكأس مبادلة المجتمعي للتنس



أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق غداً «السبت» النسخة 14 لكأس مبادلة المجتمعي برعاية مستشفى هيلث بوينت بمشاركة أكثر من 300 لاعب من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي في سبع منافسات بنظام خروج الخاسر.

وشهد كأس مبادلة المجتمعي مشاركة الآلاف من لاعبي التنس الطامحين للنجومية منذ دورته الافتتاحية، ما يجعله بطولةً مثاليةً لتحدي اللاعبين الهواة وصقل مهاراتهم في الرياضة.

وبهذه المناسبة، قال حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في مبادلة: "حريصون على دعم المبادرات التي تعنى برعاية وتطوير المواهب والكوادر الناشئة في مختلف المجالات، بما في ذلك الرياضة، ويتماشى توجهنا هذا مع أهداف النسخة الــ14 من كأس مبادلة المجتمعي المقدم هذا العام برعاية مستشفى هيلث بوينت. وعلى الرغم من أن هذه البطولة موجهةٌ بالأساس للرياضيين الهواة، إلا أنها توسعت بشكل كبير منذ نسختها الأولى، وتعد اليوم منصة للمواهب الشابة، تتيح لهم المجال والفرصة لاستعراض مهاراتهم، والوصول لمستويات متقدمة في رياضة التنس.

اضاف: متحمسون لهذه النسخة، ونتطلع لتكون حافلة بالإثارة والتشويق، وأن تسهم في إحداث تأثير إيجابي على مجتمع رياضة التنس على المستويين المحلي والعالمي.

وتتوزّع المنافسات بنظام خروج الخاسر على ست فئات، هي: 10 سنوات فما دون (مختلط) و12 سنة فما دون (مختلط) و14 سنة فما دون (مختلط) وفردي السيدات وفردي الرجال وزوجي الكبار المختلط. ويحظى الفائزون بفرصة المشاركة في دورة تدريبية مع أحد أفضل لاعبي التنس المحترفين خلال بطولة مبادلة العالمية للتنس.

وتُقام بطولة مبادلة العالمية للتنس هذا العام بين 16-18 ديسمبر في المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وتجمع ستة من أشهر لاعبي التنس الرجال واثنتين من أيقونات عالم التنس.