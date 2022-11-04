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اتحاد الكرة يُشارك في اجتماع برنامج «الفيفا» الاستشاري

اتحاد الكرة يُشارك في اجتماع برنامج «الفيفا» الاستشاري
4 نوفمبر 2022 13:55

 
دبي (الاتحاد)

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شارك محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة في اجتماع برنامج «FIFA Forward 3.0 Consultation»، الذي عقده الاتحاد الدولي عن بُعد، بمشاركة واسعة من ممثلي الاتحادات الأعضاء، وحمد محمد الجنيبي المدير التنفيذي لقطاع الأعمال المساندة، وطارق إبراهيم الشريف رئيس القسم المالي بالاتحاد.
بدأ الاجتماع بمناقشة عملية تحديث إطار الدعم المقدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ «فيفا» للاتحادات الأعضاء بالتشاور بين الطرفين، بما يخدم نشاط كرة القدم، ويسهم في عملية التنمية المستدامة للعبة.
واستعرض الاجتماع مخرجات الدورة المالية السابقة للفيفا، وكذلك السنة المالية الجديدة التي ستبدأ في شهر يناير 2023.
الجدير بالذكر أن برنامج الفيفا يهدف إلى التطوير المستقبلي لنشاط كرة القدم من خلال توفير الدعم الضروري للاتحادات المنضوية تحت مظلته، ودعم الأنشطة الهامة والحيوية التي تعزز نمو كرة القدم في مسابقات الشباب وكرة القدم النسائية، وتطوير استراتيجيات البنية التحتية للعبة في الاتحادات الأعضاء التي تحتاج للدعم في هذا الشأن، مما يسهم بشكل مؤثر وناجح في تعزيز عملية التنمية المستدامة لكرة القدم حول العالم.

الإمارات
اتحاد كرة القدم
الاتحاد الدولي لكرة القدم
الفيفا
محمد بن هزام
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