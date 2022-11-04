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«الريشة» يطير للكويت للمشاركة في «غرب آسيا»

«الريشة» يطير للكويت للمشاركة في «غرب آسيا»
4 نوفمبر 2022 16:00


دبي (الاتحاد)

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غادرت بعثة منتخب الريشة الطائرة إلى الكويت للمشاركة في منافسات بطولة غرب آسيا التي تنطلق غداً «السبت» وتستمر حتى الاثنين المقبل، تليها منافسات البطولة العربية في الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر، ويشارك فيها 68 لاعباً ولاعبة يمثلون 9 دول هي الكويت والبحرين والسعودية وفلسطين ولبنان والعراق وسوريا والأردن بجانب منتخبنا.
ضمت المجموعة الأولى من البعثة 13 رياضي مثلوا وفد دولة الإمارات برئاسة ناصر المري الأمين العام للاتحاد رئيس لجنة المنتخبات ومنى السهلاوي عضو مجلس الإدارة بصفتها مشرف إداري والمدربين محمود طيفور وسامر حمزة وسهاد عويس واللاعبين حامد المزروعي وعبدالعزيز يحيى ومحمد سالم ومحمد خلفان واللاعبات غدير الطاهري وفرح ابراهيم وهند سعيد ومريم الحامد.
يذكر أن منافسات بطولة غرب آسيا للريشة الطائرة تشمل الفئات العمرية تحت 15 سنة وتحت 17 سنة وستجرى المنافسات لكلا الجنسين في الفردي ذكور والفردي إناث والزوجي ذكور والزوجي إناث على صالة الملعب الاولمبي في الكويت.

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