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الشارقة يناقش تطوير مراحل اليد

الشارقة يناقش تطوير مراحل اليد
4 نوفمبر 2022 15:00

 
الشارقة (الاتحاد)

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عقدت الأجهزة الإدارية والفنية للمراحل السنية لكرة اليد، بإدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة الرياضي، اجتماعاً دورياً لمناقشة التقارير والخطط الشهرية للأجهزة الفنية والإدارية للفرق الرياضية، للوقوف على الإيجابيات ومواصلة التحسين ومعالجة السلبيات وترأس الاجتماع، يوسف أحمد، مشرف مراحل كرة اليد بالشارقة، وعلي المرزوقي مدير فريق الرجال، بحضور مدربي وإداري فرق كرة اليد بالنادي.
وتحرص الألعاب الجماعية الشرقاوية على عقد اجتماعات بشكل منتظم للوقوف على حالة فرق النادي وتلبية احتياجاتها أولاً بأول، وطرح أفكار تطويرية قابلة للتنفيذ في قطاع المراحل السنية، وهو ما انعكس على النتائج والإنجازات بإحراز الشارقة 11 لقباً محلياً من 11 مسابقة نظمها اتحاد كرة اليد، بواقع 4 بطولات للرجال، و3 ألقاب لفئة الشباب، وبطولتين للناشئين، ودرع الدوري للأشبال والصغار، كما حصل الشارقة على درع التفوق العام لكرة اليد للمرة 19 من أصل 21 مرة.

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