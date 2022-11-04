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الرياضي

جاني: تعاون الاتحادات وراء نجاح «ألعاب كلباء الشاطئية»

جاني: تعاون الاتحادات وراء نجاح «ألعاب كلباء الشاطئية»
4 نوفمبر 2022 14:30

 
علي معالي (الشارقة)

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أكد عبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رئيس اللجنة المنظمة لدورة كلباء للألعاب الشاطئية، أن تعاون الاتحادات الرياضية، واحد من أهم أسباب نجاح الدورة التي تشتمل على 7 ألعاب.
وقال: كل اتحاد رياضي يقدم كل ما يملك من إمكانيات فنية للجنة المنظمة للدورة، منذ انطلاق نسختها الأولى العام الماضي، وأن النسخة الثانية التي تقام من 12 إلى 18 نوفمبر الجاري، تشهد تطوراً آخر يؤكد أهمية وجود هذه الدورات، ليس فقط على المستوى الرياضي، بل المجتمعي.
وأضاف: تقام الدورة في كرة القدم، والسلة، والطائرة، والسباحة، والتجديف، وكرة الريشة، والترايثلون والدفاع عن النفس، وبجانب التنافس بين كافة الرياضيين، فإن هناك جانباً آخر مهم يُمكن الاستفادة منه، وهو كيفية اكتشاف المواهب من الألعاب، وبالتالي الفرصة تكون متاحة سواء أمام أندية الدولة المختلفة أو الاتحادات الرياضية لاكتشاف عناصر مهمة يتم البناء عليها في المستقبل الخاص بكل لعبة.
وقال: رصد 500 ألف درهم للفائزين، ليكون التنافس بين الجميع مستمراً حتى اللحظات الأخيرة، وهدفنا الأسمى بخلاف الجانب المادي هو تفاعل المجتمع في مدينة كلباء مع الدورة التي أضحت عُرساً رياضياً يتفانى الجميع للعمل به خدمة للرياضة والمجتمع معاً.

الشارقة
مجلس الشارقة الرياضي
الألعاب الشاطئية
كلباء
عبدالملك جاني
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