حلم النهائي يراود منتخبنا في «شاطئية القارات»



رضا سليم (دبي)

تقام غداً «السبت» مباراتا نصف نهائي كأس طيران الإمارات للقارات لكرة القدم الشاطئية"، حيث يلتقي في المباراة الأولى البرازيل أول المجموعة الأولى مع باراجواي وصيف المجموعة الثانية، فيما يلتقي في المباراة الثانية منتخبنا الوطني وصيف المجموعة الأولى مع إيران متصدر المجموعة الثانية، ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية الأحد فيما، يلتقي الخاسران على المركزين الثالث والرابع.

وتبدو موقعة أميركا اللاتينية بين البرازيل وباراجواي سهلة للسامبا من واقع التاريخ والنتائج التي يحققها الفريق في البطولة، حيث لم يخسر في أي مباراة بالإضافة إلى الفوز بلقب البطولة ثلاث مرات 2014 و2016 و2017، وبطل العالم 5 مرات لأعوام 2006 و2007 و2008 و2009 و2017، المرشح الأول للفوز بالنسخة الحادية عشر للبطولة، فيما يتعامل باراجواي الذي صعد في الأمتار الأخيرة من المجموعة الأولى بعد فوزه بصعوبة على أميركا 4-3 في حين خسر من إيران 2-6 وفاز على اليابان 8-5.

وتمسك منتخبنا الوطني بحلم التأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخ البطولة ولم يتجاوز المركز الثالث الذي حققه في 3 نسخ أعوام 2012 و2013 و2019، كما سبق له الفوز بالمركز الرابع في 3 نسخ أعوام 2011 و2014 و2015، وهي أفضل النتائج له في 10 نسخ سابقة فيما كانت النسخة الماضية هي الأسوأ بعدما أنهى مشواره في البطولة بالمركز الأخير.

في المقابل يبحث منتخب إيران عن الوصول للنهائي لمواجهة البرازيل مجددا وتحقيق اللقب للمرة الرابعة بعدما فاز بالبطولة في 3 نسخ ماضية مواسم 2013 و2019 و2019.

شهدت في الدور الأول 85 هدفا في 12 مباراة بالمجموعتين الأولى والثانية وكانت المنتخب السعودي الوحيد الذي لم يسجل أية أهداف في البطولة وكانت أعلى نسبة أهداف فوز باراجواي على اليابان 8-5، كانت البطولة على مدار 10 نسخ سابقة قد شهدت تسجيل 1552 هدفا وكانت نسخة 2018 هي الأعلى في تسجيل الأهداف برصيد 186 هدفا.