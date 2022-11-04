شرطة أبوظبي تختتم مشاركتها في مهرجان سباق دلما التاريخي

منطقة الظفرة (الاتحاد)

اختتمت شرطة أبوظبي مشاركتها الواسعة في مهرجان سباق دلما التاريخي الخامس، ونظم الموروث الشرطي متحف «الشرطة البحرية» ومسابقات للجمهور وفعاليات أخرى متنوعة فيما عرضت موسيقى شرطة أبوظبي مجموعة من المعزوفات الوطنية والتراثية.

وعملت مديرية شرطة منطقة الظفرة على تسهيل إجراءات دخول وخروج الزوار للمهرجان، وتوفير عدد من الدوريات الشرطية لتسهيل انسيابية الحركة المرورية لزيارة موقع المهرجان وضمان سلامة الجمهور.

وعرضت إدارة التأهيل الشرطي بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية أحدث التقنيات العالمية في عملية التدريب وتضمنت تدريب الواقع الافتراضي، باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي وتقنيات المحاكاة وتقنيات الذكاء الاصطناعي بالإضافة للتدريب عن بعد باستخدام تقنيات الاتصال المرئي، ونفذت مسابقات للجمهور في أساليب الرماية التكتيكية الحركية في ميدان التدريب الأمني(البينتبول) وميدان الرماية الافتراضي.

و تعرف الزوار على جهود شرطة أبوظبي في المجالات المجتمعية ودورها في إحياء التراث التقليدي المرتبط بعادات وتاريخ الإمارات الأصيلة، وأهم التقنيات والمشاريع التي تتبناها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية.