5 بطولات إماراتية في «الجولف العالمي 2023»



دبي (الاتحاد)



أعلنت جولة دي بي ورلد روزنامة البطولات الدولية للموسم المقبل عام 2023، وتضم 39 بطولة على الأقل في 26 دولة، وتشهد تنافس لاعبي الجولة على جوائز مالية إجمالية قياسية تبلغ 144.2 مليون دولار خارج البطولات الكبرى، بالإضافة إلى مكافآت 6 ملايين دولار للاعبين الثمانية الأوائل في تصنيف الموسم، بالشراكة مع رولكس.

ويشهد موسم 2023 أيضاً تقديم برنامج جديد. لضمان الأرباح للاعبي جولة دي بي ورلد، إذ يضمن اللاعبين في المراكز 1 إلى 17 في التصنيف، الحصول على حد أدنى من الجوائز المالية يبلغ 150 ألف دولار، إذا شاركوا في 15 حدثاً أو أكثر كجزء من البرنامج الذي تم الاتفاق عليه من لجنة جولة دي بي ورلد.

وبحسب روزنامة الموسم الجديد، تقام 5 بطولات في الإمارات، وهي: هيرو كاب في نادي أبوظبي للجولف بالفترة 13 - 15 يناير المقبل، بطولة أبوظبي إتش إس بي سي في نادي ياس لينكس بالفترة 19 - 22 يناير، دبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للجولف بالفترة 26 - 29 يناير، بطولة رأس الخيمة كلاسيك في نادي الحمرا للجولف بالفترة 2 - 5 فبراير المقبل، وبطولة جولة دي بي ورلد في عقارات جميرا للجولف بالفترة من 16 - 19 نوفمبر المقبل، لتكون الإمارات ودبي على الموعد مع المحطة الختامية الفاصلة للموسم مرة أخرى حيث يتم تتويج بطل الموسم بكأس هاري فاردون.

ويشتمل صندوق الجوائز المالية القياسي لجولة دي بي ورلد البالغ 144.2 مليون دولار على زيادة في أموال جوائز بطولات سلسلة رولكس الأربعة لعام 2023، وهي أبوظبي إتش إس بي سي، دبي ديزرت كلاسيك، جينيسيس الاسكتلندية المفتوحة، وبي إم دبليو بي جي إيه، وجميعها ارتفعت من 8 ملايين دولار عام 2022، إلى 9 ملايين دولار العام المقبل، قبل البطولة الختامية للموسم، بطولة جولة دي بي ورلد بجوائز تبلغ 10 ملايين دولار.

تبدأ روزنامة الموسم لجولة دي بي ورلد 24 نوفمبر، ببطولتين مزدوجتين - فورتينت الأسترالية المفتوحة في بريزبين وجوهانسبرج في جنوب أفريقيا، والأولى هي واحدة من بطولتين في أستراليا في جدول جولة دي بي ورلد كجزء من التحالف الاستراتيجي مع جولة هاندا الأسترالية، في حين أن الثانية واحدة من 6 أحداث تمت مشاركتها مع جولة صن شاين، وكجزء من تحالف استراتيجي أيضاً، تم إضافة أربع بطولات جديدة في آسيا في جدول 2023 ، مع إقامة بطولة سنغافورة كلاسيك من 9 إلى 12 فبراير، وتايلاند كلاسيك من 16 إلى 19 فبراير، في أسبوعين متتاليين، ويعقب ذلك أول رحلة للجولة إلى اليابان في بطولة أي إس بي إس هاندا من 20 إلي 23 أبريل، والعودة إلى كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ 2013، من 27 إلى 30 أبريل.

في أوروبا، هناك تغييرات في مواعيد العديد من البطولات، بما في ذلك بطولة هوريزون الإيرلندية المفتوحة التي تنتقل إلى 7 - 10 سبتمبر، بينما تقام بطولة إيطاليا المفتوحة من 4 إلى 7 مايو، قبل استضافة ملعب ماركو سيموني الريفي للجولف كأس رايدر من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر.

هناك أيضاً عطلة صيفية جديدة مدتها ثلاثة أسابيع في الجدول، بعد البطولة المفتوحة بنسختها الـ 151، وبطولة باراكودا «كلاهما من 20 إلى 23 يوليو»، والتي تم تقديمها بعد ملاحظات اللاعبين، ويتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول أحداث الخريف في الوقت المناسب.

قال كيث بيلي، الرئيس التنفيذي لجولة دي بي ورلد: قدرتنا على تقديم جوائز مالية قياسية لأعضائنا وفرص كسب محسّنة أمر هائل، خصوصاً عندما لا تزال الاقتصادات العالمية تشعر بآثار الوباء ومع التحدي الجديد المتمثل الذي يؤدي إلى التضخم، والضغط بشكل كبير على التكاليف في جميع جوانب أعمالنا.

وأضاف: يمثل صندوق الجوائز الإجمالي الخاص بنا لموسم 2023 ، أكثر عن 50 مليون دولار عن عام 2021 ، ويؤكد أيضاً على فوة شراكتنا مع جولة PGA ، الذين يعملون معنا لزيادة الإيرادات وبناء خطة نمو طويلة الأجل.

