«بينك بولو» يرسم تفاصيل «النسخة 13»

غنتوت (الاتحاد)



يشهد الملعب الرئيسي بنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو غداً «السبت»، مهرجان «بينك بولو»، الذي ينظمه النادي سنوياً تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي للعام الثالث عشر على التوالي، للتوعية بمرض سرطان الثدي، ضمن المبادرات المجتمعية التي ينظمها غنتوت في أجندته السنوية، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، والعديد من الجهات.

وتجمع المباراة الاستعراضية بين فريقي غنتوت «أ» وغنتوت «ب»، ويضم الأول الشيخة علياء آل مكتوم، وفهد القبيسي، ومحمد الحبتور، وناصر الشامسي، فيما يضم فريق غنتوت «ب»، راشد الفلاحي، وبترا سبانكو، ويوسف بن دسمال، وعلي المري.

وكشف المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي النادي بفندق جنة برج السراب في أبوظبي «الراعي الفندقي»، عن تفاصيل المهرجان الخيري، والذي يمثل افتتاح موسم البطولة في غنتوت، وحضره سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وخالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي للنادي، وريتشارد حداد الرئيس التنفيذي لفنادق ومنتجعات جنة، نيابة عن محمد عبد العزيز بن ربيع المهيري، ومجموعة بن ربيع المهيري، وديفيد نيابة عن زيد السكسك رئيس مجلس إدارة مستشفى ريم أبوظبي، وناصر الشامسي لاعب منتخب البولو الإماراتي، وقائد فريق نادي غنتوت الوردي، وعدد من ممثلي الشركات والجهات الرعاية المساهمة، في إنجاح البطولة، وممثلي وسائل الإعلام المختلفة المحلية والأجنبية.

ونقل سعيد بن حوفان المنصوري تحيات وترحيب سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو للحضور، متمنياً أن يحقق «اليوم الوردي» النجاح المنشود دعماً للأعمال الخيرية التي يحرص النادي تنظيمها، مشيراً إلى أن المهرجان يتضمن العديد من الفقرات الترفيهية التي أعدها النادي بالتعاون مع الجهات الراعية والجهات المساهمة، حيث يشتمل على العديد من الفقرات التي تتناسب وكافة أفراد العائلة.

وقال خالد سعيد المرزوقي: أولى فعاليات موسم النادي تبدأ بمهرجان «بينك بولو» الذي يتصدر مبادرات النادي الخيرية، وسنفتح أبواب النادي للجميع للتسجيل للاستمتاع بمرافق النادي الرياضية والاجتماعية المختلفة، مثل حوض السباحة، والصالة الرياضية، والتنس والكرة الطائرة، كما يتم لاحقاً افتتاح مدرسة تعليم ركوب الخيل والبولو للفئات من عمر 6 سنوات فما فوق، وأيضاً إيواء الخيول في إسطبلات النادي الملكية وتدريبها بأسعار رمزية مساهمة في دعم رياضة الإمارات.

وأضاف: المهرجان يتضمن العديد من الفقرات الرياضية والترفيهية، والخدمات الصحية التي تشتمل على الفحوص الطبية المجانية، ضمن الحملة التوعوية التي شارك فيها النادي مؤخراً، بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الصحية بالدولة، كما يتضمن مختلف الفقرات والعروض والبرامج الترفيهية، وخصصت منطقة لألعاب الأطفال والفحوصات الطبية المجانية، وستكون هناك مباراة في كرة القدم لفئة «البراعم» بين أكاديمية ياس لكرة القدم وأكاديمية أبطال المستقبل، بجانب مشاركة متميزة من نادي دبي للبولو والفروسية، من خلال مباراة للبولو لفئة الصغار، وبعدها يستمتع الحضور بعروض الكلاب البوليسية المقدمة من شرطة أبوظبي».

وقال: يشارك أطفال المستقبل في لقطة إطلاق البالونات الوردية، لتنطلق في سماء الإمارات مشاركة في تلك المناسبة الرياضية المجتمعية، وبعدها فقرة استعراضية للخيول الراقصة، ثم يعزف النشيد الوطني بمشاركة شرطة أبوظبي، إيذاناً بوصول راعي الحفل، وبدء مراسم المباراة الاستعراضية، وبعدها مراسم تتويج المشاركين في المباراة، والسحب على الجوائز، وسيتم في ختام المهرجان السحب على100 هدية للجماهير، بجانب منافسات أجمل زي للسيدات، وأجمل زي باللون الوردي، وأجمل قبعة.

ووجه المرزوقي الشكر إلى إدارة فندق جنة برج السراب - أبوظبي لرعايتها لمؤتمر البطولة، ومساهمتها المستمرة في إنجاح مسيرة النادي، كما شكر إدارة مستشفى ريم أبوظبي، لجهودهم الكبيرة في حملة التوعية، وإلى الشركات والجهات الراعية، وفي مقدمتها مجلس أبوظبي الرياضي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ومجموعة مستشفيات ميدكلينك ومستشفى ريم أبوظبي وصالون تبس اند توز وبداشينج مركز تجميل و«هوب» من مجموعة محمد هلال وبفرلي هيلث بولو كلوب وصيدلية المنارة وحديقة الإمارات للحيوانات ومستشفى الأكاديمية الأميركية للجراحة التجميلية، وفريق Z7، وأكاديمية ياسل لكرة القدم، وأكاديمية أبطال المستقبل لكرة القدم، وغيرهم من الجهات الراعية.