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الرياضي

الدورة التدريبية للجودو تبدأ في أبوظبي غداً

محمد بن ثعلوب
4 نوفمبر 2022 11:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تنطلق غداً «السبت» فعاليات الدورة التدريبية للجودو، والتي ينظمها اتحاد المصارعة والجودو، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وتستمر يومين تحت إشراف الاتحاد الدولي للجودو، وذلك في صالة الشيخة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي.
وأشار اتحاد المصارعة والجودو إلى أن الدورة يقدمها المحاضر الكرواتي سيرتيك هرفاتسكو «حزام 7 دان»، ويتضمن اليوم الأول محاضرات نظرية وتطبيقات عملية، بينما يتواصل البرنامج غداً بحضور عدد من المسؤولين في الاتحاد.
وحث محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو كافة الأندية الأعضاء، بضرورة الاستفادة من تلك الدورة التدريبية المتقدمة، بهدف تأهيل الكوادر الفنية بقطاع الجودو، والاطلاع على الجديد في مجال تدريب الجودو لاكتساب الخبرة من الخبير الكرواتي، ولا سيما أن الفرصة متاحة متاحة للجميع للحضور والإطلاع على الجديد في رياضة الجودو.

الإمارات
أبوظبي
اتحاد المصارعة والجودو
محمد بن ثعلوب
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